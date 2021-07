Art Stays na Ptuju

Otvoritveni vikend 19. festivala sodobne umetnosti

Tamara Kvesitadze, Man and Woman, 2012 v Dominikanskem samostanu

Na Ptuju se danes z otvoritvenim vikendom na različnih prizoriščih začenja 19. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo z različnimi umetniškimi dogodki potekal do 18. septembra. Na festivalu, ki letos nosi naslov Structura, bodo predstavljeni projekti in dela novih talentov ter uveljavljenih umetnikov.

Medtem ko je bila lanska izdaja z naslovom No more silence po besedah direktorja festivala Jerneja Forbicija pustolovsko potovanje v svet zvoka, besed in tišine,ki se je začelo z razmišljanjem, da moramo nujno dati glas krhkosti našega sveta, pa letošnja izdaja Structura razkriva željo, da pogledamo na stvari iz druge perspektive, začenši iz globine, iz same strukture slovnice, ki jo sprva zgradimo in nato z njeno pomočjo beremo svet okoli nas.letošnja izvedba razkriva željo, da pogledamo na stvari iz druge perspektive.

"Structura je nastala z željo, da ne bi toliko razmišljali o naravi posameznika, pač pa o vzajemnem delovanju različnih elementov, ki so postavljeni skupaj - naj gre za ljudi ali umetniška dejanja - in zmorejo preživeti različne razmere in metamorfoze sveta v sožitju, s preobrazbo ali v globoki odvisnosti od drugih stvari, ljudi in našega planeta," je povedal Forbici, ki je skupaj z Mariko Vicari poskrbel za koncept festivala.

Osrednja razstava bo na ogled v Galeriji mesta Ptuj in predstavlja strukturo skozi mednarodni in multidisciplinarni dialog med monokromatskimi deli Duše Jesih in Julie Mangold. Herbert Hamak in Dušan Fišer s svojimi deli preučujeta obnašanje elementov, prostora in barv v različnih oblikah in strukturah, Matej Andraž Vogrinčič, Radenko Milan in Roman Uranjek pa na dihotomen način podajajo razmišljanja o edinstvenosti in večplastnosti.

Na razstavi bodo sodelovali še izraelski umetnik Gal Weinstein, mladi azerbajdžanski umetnik Faig Ahmed in Mohammad Al-Hemd iz Kuvajta. Pri kuriranju razstave so sodelovali Studio La Citta iz Verone, Riccardo Crespi iz Milana, bruseljski Montoro12, Galerija Fotografija iz Ljubljane in Arte Laguna Prize iz Benetk.

Dominikanski samostan bo gostil kiparsko razstavo, na kateri bodo prvič v Sloveniji predstavljena dela uveljavljene gruzijske umetnice Tamare Kvesitadze, pridružila se jim bodo dela izpod rok Sashe Frolove, Johannesa Nielsena, Annalu, Tomaža Plavca in Milojke Drobne. Razstava je sicer nastala v sodelovanju z berlinsko Galerie Kornfeld in galerijo Punto sull'Arte iz Vareseja.

Na Ptujskem gradu si bo mogoče ogledati izbor manjših, prvič prikazanih bronastih kipcev, ki so delo japonskega umetnika Kyojija Nagatanija, in srednje do velike napihljive strukture iz lateksa, ki jih je izdelala Rusinja Sasha Frolova.

Sasha Frolova, Lyubolet (Spaceship of Love), 2008,

© Anna Pitich

Razstavo Sincron Gallery Reloaded sestavljajo umetniška dela, zapisi, besede, obrazi, konteksti in različne atmosfere. V Miheličevi galeriji jo bo odprla italijanska kustosinja Afra Canali iz galerije Kanalidarte, namenjena pa je predstavitvi začetkov italijanske konstruirane umetnosti.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj bo gostila razstavo, posvečeno strukturam, eksperimentom in medijem mlajše mednarodne umetnosti, na kateri se bodo predstavili mladi umetniki iz treh zelo različnih okolij - Slovenije, Singapurja in Izraela.

Avstrijska umetnica Ina Loitzl bo v Galeriji Magistrat v ptujski mestni hiši predstavila svoja najnovejša, še neobjavljena dela, kustosinja Doroteja Kotnik pa je za razstavo v Galeriji FO.VI v Kidričevem izbrala dela slovenskih umetnic, ki se pri ustvarjanju in predstavitvi del poigravajo z geometrijskimi abstrakcijami, koncepti prostora, perspektivami in konstrukcijami.

Baročni performans Saše Frolove, konference, delavnice in nov projekt video mapiranja tandema Movimento Creative Label bodo oživili tudi dogajanje na ulicah in v znamenitih mestnih stavbah, program pa bodo dodatno obogatile še prostorske instalacije v mestnem središču, koncerti in glasbeni eksperimenti.