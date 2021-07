Identitetne sloje lupi kot čebulo in se sprašuje, če je človek sploh lahko zares svoboden

V posebni številki MLADINA INTERVJU tudi obsežen pogovor s Kuklo, eno od najvidnejših režiserk mlajše generacije

»V okolju, ki je najbolj mizogeno, homofobno in transfobno, obstaja pojav nekakšne transrodnosti. Sistem je rodil prav to, proti čemur se tako bori«, pravi Kukla, znana tudi kot Katarina Rešek, ko razlaga o pojavu virdžin, ki jih je v filmu Sestre postavila v sodoben kontekst. Kukla verjame, da s svojo resnico pomaga krhati patriarhat, za katerega meni, da »je danes najbolj prisoten v dejstvu, da ženske nase še vedno gledamo skozi moško oko«, a optimistično dodaja, da »je zdaj končno nastopilo obdobje, ko smo pričele izkopavati »žensko oko«, ki je zakopano nekje v globinah«.

"Ko sem kot mlado dekle dojela, da se moram kot ženska veliko bolj dokazovati in boriti za to, da pridem do besede, sem spoznala, da je biti ženska pravzaprav politično dejanje. Čim ženska nekaj ustvarja, oziroma se izpostavi na takšen ali drugačen način, s tem vstopa na politično bojišče."



Kukla, režiserka in glasbenica

V intervjuju je beseda tekla tudi o problematiki izkoriščanja pozicije moči v gledališči, o težavah zlorab in razlik med spoloma in o nevarnostih zabrisane meje med profesionalnim in »intimnim«. Spregovorila je tudi o tem, kako kapitalizem izkorišča t.i. “diversity movements”, torej o žgočem vprašanju meje med »pozitivno diskriminacijo« oziroma t.i. »tokenismom« in pristno reprezentacijo, pri čemer poudarja, da »zaenkrat kot ženska, kot temnopolti ali kot pripadnik neke ranljive manjšine, težje dobiš priložnosti, in da so tvoja dela lahko po krivici spregledana«. Nadalje poudarja, da bo kapitalizem »na koncu dneva preprosto izkoristil vse, kar ima na dosegu rok. Izkoriščenim bo dal mikrofon in jih zamotil z iluzijo, da so slišani, obenem pa jih bo še naprej izkoriščal«.

Kukla v najnovejši izdaji posebne številke MLADINA INTERVJU razmišlja o spolu, spolni identiteti, patriarhalni družbi in odnosu ženske do same sebe in sveta, temah, ki jih raziskuje v svojem čislanem kratkem filmu Sestre – filmu, ki je na odmevnem festivalu v Cleremont Ferradu letos pobral glavno mednarodno nagrado, grand prix.

Več preberite v novi posebni številki MLADINA INTERVJU, ki je že na voljo na vseh prodajnih mestih in v naši spletni trgovini.

MLADINA INTERVJU 2021

© Mladina

Obvezno poletno branje: 16 novih intervjujev

Za letošnjo posebno poletno edicijo MLADINA INTERVJU so se Mladinini novinarji pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

Novo posebno številko si lahko priskrbite tudi v naši spletni trgovini >>