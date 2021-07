»Dokler bo Dimitrij Rupel na čelu JAK, me ne zanima sodelovanje«

V posebni številki MLADINA INTERVJU tudi pogovor s pisateljem, režiserjem in kolumnistom Dnevnika, ki ga je leta 2008 prvenec Čefurji raus! izstrelil med zvezdniške slovenske avtorje

Goran Vojnović

© Uroš Abram

Tematiko posledic razpada Jugoslavije je pisatelj Goran Vojnović obdelal v dveh romanih, Jugoslavija, moja dežela in Figa – oba sta tako kot prvenec prejela nagrado za najboljši slovenski roman in bila postavljena na gledališki oder. A Vojnovića ne zaposlujejo le »jugo fantazme«, kot mu radi očitajo politiki z desnega pola; opozoriti velja na njegove kolumne z osvobajajočo iskrenostjo, značilno za ljudi, ki so pomirjeni s sabo. V njih je skozi leta obravnaval najrazličnejše teme, od rušenja Roga do cepljenja in novega vodstva Javne agencije za knjigo – nekaj smo jih načeli tudi v intervjuju za posebno številko Mladine, v katerem je Vojnović med drugim spregovoril o stanovanjski problematiki Ljubljančanov, zmerljivkah, ki v njegovo smer prihajajo z desnice, življenju med pandemijo, posedanju v kafičih in vladnih provokacijah.

Po turbulentnem dogajanju na Javni agenciji za knjigo in domnevno načrtni odstavitvi direktorice Javne agencije Renate Zamida, za katero je Vojnović prepričan, da je ena najboljših poznavalk nemško govorečega založniškega prostora, je direktorsko mesto agencije zasedel Dimitrij Rupel. »Zdaj imamo na čelu JAK kolumnista Nove24,« to komentira pisatelj. »Ne verjamem sicer, da se bo obdržal na tem položaju daljši čas, si pa ne predstavljam, kako bodo pod njim potekale priprave na slovensko častno gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Jasno mi je samo, da z njim ne bom sodeloval v nobenem primeru, ker s kolumnisti Nove24 pač ne sodelujem. Pod njegovim vodstvom me sodelovanje pri sejmu ne zanima. Skrbi me, da se ljudje, ki so ga postavili na to mesto, ne zavedajo, kakšna izjemna priložnost za slovensko literaturo je Frankfurtski knjižni sejem. Poanta sejma ni deljenje denarja, ampak je gostovanje Slovenije v Frankfurtu namenjeno temu, da uveljavljena avtorska imena odprejo prostor mlajšim, neuveljavljenim, jim prinesejo prevode in vzpostavijo nek kontekst slovenske literature. A brez Renate Zamida je projekt trenutno v leru.«

"Zdaj imamo na čelu JAK kolumnista Nove24TV. Ne verjamem sicer, da se bo obdržal na tem položaju daljši čas, si pa ne predstavljam, kako bodo pod njim potekale priprave na slovensko častno gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu."



Goran Vojnović,

pisatelj, režiser in kolumnist

Čeprav je eden tistih, ki tudi zaradi svojih kolumen najbolj budno spremlja kulturno in politično dogajanje, pa se mu zdi, da je naš prostor – ne le slovenski, temveč je to nasploh značilno za Balkan – zasičen s količino politične misli in da za mlajše generacije ni zdravo, da odraščajo v takšnem okolju. »Pred nekaj leti sem se na obisku pri sestrični v Kanadi pogovarjal z njenim dvanajstletnim sinom, ki je bil malo pred tem daljši čas v Srbiji pri sorodnikih. Vprašal sem ga, ali se mu zdi v Srbiji karkoli boljše kot v Kanadi, in dejal je, da nogomet. Ko je malo premislil, pa je dodal še, da se tam vsi pogovarjajo o politiki. Pri tem ni mislil odraslih, temveč vrstnike, s katerimi je igral nogomet. Nekomu, odraščajočemu v Kanadi, se zdi to, kako zelo je politika prisotna že v življenju trinajstletnikov, popolnoma nepojmljivo. Mi na Balkanu pa smo že pozabili, da pravzaprav ne bi smelo biti tako. Da bi se morali naši otroci pogovarjati o drugih stvareh. To je tudi nevarnost slovenskega spolitiziranega prostora: da bo politika zastrupila otroke.«

Več preberite v novi posebni številki MLADINA INTERVJU, ki je že na voljo na vseh prodajnih mestih in v naši spletni trgovini.

MLADINA INTERVJU 2021

© Mladina

Obvezno poletno branje: 16 novih intervjujev

Za letošnjo posebno poletno edicijo MLADINA INTERVJU so se Mladinini novinarji pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

Novo posebno številko si lahko priskrbite tudi v naši spletni trgovini >>