Film tedna: Gloria mundi

Nagrada za najboljšo igralko v Benetkah

Od 14. julija bo v Kinodvoru na ogled film Gloria mundi režiserja Roberta Guédiguiana, ki je njegovi ženi in dolgoletni sodelavki Ariane Ascaride prinesel nagrado za najboljšo igralko na beneškem filmskem festivalu.

V Marseillu se zbere družina, da bi praznovala rojstvo male Glorie. A časi so težki in mlada starša komaj shajata. Medtem ko se trudita obdržati glavo nad vodo, v življenje družine znova vstopi Gloriin dedek, ki se je po dolgih letih vrnil iz zapora ...

"Če parafraziramo Marxa: neokapitalizem je povsod, kjer je prišel na oblast, poteptal bratstvo, tovarištvo in solidarnost ter med ljudmi ni pustil druge vezi kot goli interes, brezčutno ‘plačilo v gotovini’. Vse naše sanje je utopil v mrzlih vodah sebične preračunljivosti. Prav to skuša z zgodbo o obnovljeni družini, nestabilni kot hiša iz kart, povedati ta mračni film. Vedno sem menil, da mora film človeka ganiti, včasih tako, da mu pokaže svet, kakršen bi lahko bil, včasih pa tako, da ga opazuje in pokaže takšnega, kot je. Skratka, da bi lahko še naprej preizpraševali naš način življenja, potrebujemo tako komedije kot tragedije. In v teh nemirnih časih se moramo spraševati bolj kot kadarkoli prej – da ne bi podlegli iluziji, da je družba, v kateri živimo, nekaj naravnega in neizbežnega", je o filmu zapisal režiser.

Robert Guédiguian se je rodil leta 1953 v L’Estaque, mali pristaniški vasi v zahodnem delu Marseilla, armenskemu očetu in nemški materi. Po študiju sociologije v Parizu se je vrnil v svoj rojstni kraj, kjer že dobrih štirideset let piše scenarije, producira in režira filme. Leta 1981 je posnel prvenec Dernier été, mednarodni uspeh pa so mu prinesla pozna devetdeseta s filmi, kot so Na življenje, na smrt! (1995), Marius in Jeannette (1997) in Mesto je mirno (2000). Sin pristaniškega delavca in bivši član francoske komunistične stranke je ostal zvest svojim koreninam skozi vso kariero. Svoje politično angažirane filme pogosto umešča v urbano delavsko okolje mesta Marseille, zato velja kar za lokalnega, marsejskega režiserja. Tudi stalna igralska zasedba njegovih prijateljev in znancev (vključno z njegovo ženo) daje Guédiguianovemu opusu kontinuiteto, zaradi katere je ogled njegovih filmov izjemno intimno doživetje.

f7CssxZ877w