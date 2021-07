Julijski festivali

Mladinin izbor glasbenih festivalov v mesecu juliju

Marc Ribot Ceramic Dog

Mala terasa sredi Ljubljane

Cankarjev dom Ljubljana

Do 27. julija

www.cd-cc.si

Nastopajoči: Chris Eckman, Julian Lage Trio, Urban Stanič, Marc Ribot Ceramic Dog, AKA Neomi in drugi.

26. Jazz Cerkno

Parkirišče pri stari ETI Cerkno

Od 15. do 17. julija

www.jazzcerkno.si

Nastopajoči: Fresh Dust Trio & Felix Henkelhausen, More Low Than Low Quintet, Pogum pogumnih, Kaja Draksler, Tania Giannouli Trio, ALSO, Tell No Lies, Jaimie Branch: FLY or DIE, Naked, Angles 8 in drugi.

Terminal Fest

Letališče Edvarda Rusjana Maribor

Od 16. do 17. julija

Nastopajoči: DJ Umek, Tea Vuckovic in Glia.

Restart Tour Ljubljana

Plato pred Halo Tivoli Ljubljana

16. in 24. julij

Nastopajoči: Pankrti, Hladno pivo, Elvis Jackson in DJ Umek.

Beer & Blues Festival

Lokve

17. julija

Nastopajoči: 3TONE, Emšo Blues Band in Eliana Cargnelutti band.

Dobimo se pred Škucem

Pred Galerijo Škuc Ljubljana

Od 23. julija do 1. avgusta

www.skuc.org

Nastopajoči: ZZ Quartet, Quasar live, Dojaja, Anja Mejač in Riccardo Garcia Rubi, Kačis, Volk za njenimi očmi, The Balkan Experience of Song and Ritual, 3:rma, Katja Šulc x Kalu, Vakkordeoline in Filip Vurnik.

Festival Plavajoči grad (Floating Castle)

Grad Snežnik

Od 22. do 25. julija

www.floatingcastle.si

Nastopajoči: Dan Wall & Old Salt, Hannah James, Spiritual Session, Trio Lumi, Der Šenster Gob Fekete Seretlek, Zvezdana Novaković, Duo Aritmija, Wild Strings Trio, Dirty Sanchez, Zvezdana Novaković, Jani Kovačič, Bakalina in drugi.

62. Jazz Festival Ljubljana

Cankarjev dom, Park Evrope Ljubljana

Od 28. do 31. julija

www.ljubljanajazz.si

Nastoajoči: Avishai Cohen Trio, Brian Marsella, Simulacrum feat. John Medeski, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski, Chaos Magick feat. John Medeski, Brian Marsella, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski, Teo Collori & Momemnto Cigano, Denis Beganović Trio, Oholo!, Pantaloons, Purple Is The Color in drugi.

Julijski Letni vrt

Letni vrt Gala hale Metelkova Ljubljana

Do 31. julija

www.galahala.com

Nastopajoči: Happy Ol’ McWeasel, Nina Bulatovix, 3:rma, Meduzalem, Kavasutra, Corti Collective, Lelee in Gazorpazorp in drugi.

