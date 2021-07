Na Exitu se je vsako noč zabavalo kar 40.000 obiskovalcev

Festival je potekal od 8. do 11. julija

Paul Kalkbrenner, Dance Arena, Exit Festival 2021

© Exit Festival / Flickr

Srbski festival Exit, ki je potekal med 8. in 11. julijem v Novem Sadu, je na noč privabil 40.000 obiskovalcev, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili organizatorji. Desettisoče Evropejcev se je tako zabavalo v sloviti Petrovaradinski trdnjavi nad reko Donavo, kjer sta glasbo med drugim vrtela David Guetta in Nina Kraviz.

Med nastopajočimi so bila znana DJ imena, kot so David Guetta, Nina Kraviz in Paul Kalkbrenner ter Amelie Lens, DJ Snake, Hladno pivo, Sabaton, Robin Schulz in Laibach.

Zaradi pandemije so obiskovalci morali dokazati, da so bili cepljeni, da so covid-19 preboleli ali pa s seboj imeli negativen izvid po testiranju za virus. Imetnikom vstopnic je bil na voljo tudi hitri antigenski test.

Festival Exit je do pandemije vsako leto običajno privabil 55.000 dnevnih obiskovalcev. Od prve izdaje leta 2000 je gostil številne znane nastopajoče. Med njimi so bili The Cure, Madonna, Guns'n'Roses, Arctic Monkeys, Grace Jones, Migos, Carl Cox in Motörhead. Festival je zaradi epidemioloških razmer z enoletno zamudo letos praznoval 20-letnico obstoja, še navaja dpa.

