»Skupna prihodnost so skupni prostori«

V posebni številki MLADINA INTERVJU tudi obsežen pogovor z Marjetico Potrč, ki ustvarja na presečišču med vizualno umetnostjo, arhitekturo, socialno antropologijo in aktivizmom

Marjetica Potrč

© Borut Peterlin

Marjetica Potrč si v svojih socialno arhitekturnih projektih prizadeva vzpostavljati dobre participatorne prakse, katerih modrost je, da »ne delaš za skupnost, temveč skupaj s skupnostjo«, pravi in nadaljuje, da »zgolj tako lahko uresničiš idejo mesta, ki resnično deluje«. Beseda je tekla tudi o tem, kako se njeno delo z avtohtonimi skupnostmi križa z antropologijo, ter o tem, kaj se lahko od staroselcev naučimo na zahodu. »Svet je kot inteligenten organizem, v katerem lahko v istem času v različnih kulturah prideš do podobnih idej,« pravi in poudarja, da lahko »danes, ko se sprašujemo, kako bi lahko upočasnili neusmiljeno rast kapitala, novo znanje pridobimo zgolj tako, da presežemo svoje kulturne okvirje«. »Izmenjava znanja med znanstveniki in avtohtonimi prebivalci je pri tem ključna,« dodaja.

"Svet je kot inteligenten organizem, v katerem lahko v istem času v različnih kulturah prideš do podobnih idej."



Marjetica Potrč,

umetnica in arhitektka

Nadalje je razlagala tudi o ugotovitvah raziskovalnih projektov o neformalnih naseljih, ki jih je že kmalu po prelomu tisočletja pionirsko prepoznala kot eno izmed najhitrejše rastočih urbanih form. »Skupna prihodnost so skupni prostori. Ograjene soseske, neformalna mesta, avtohtoni prebivalci, modernisti, znanstveniki – vsi živimo skupaj. Kar naenkrat imamo skupni prostor. Kako ga bomo oblikovali, kako se bomo pogovarjali, kako si bomo med seboj delili znanje: to so pravzaprav najlepše stvari,« še pravi.

Več preberite v novi posebni številki MLADINA INTERVJU, ki je že na voljo na vseh prodajnih mestih in v naši spletni trgovini.

MLADINA INTERVJU 2021

© Mladina

Obvezno poletno branje: 16 novih intervjujev

Za letošnjo posebno poletno edicijo MLADINA INTERVJU so se Mladinini novinarji pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

Novo posebno številko si lahko priskrbite tudi v naši spletni trgovini >>