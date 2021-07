Dopuščeni molk

Je bil prejšnjo nedeljo referendum v Puconcih o novem vodnjaku ali vsedržavni referendum o vodi? Odvisno od dneva.

Igor E. Bergant dan po referendumu v Odmevih napoveduje edini prispevek o njem.

© RTV SLO

V ponedeljek nas je POP TV prijetno presenetila: tako v 24ur kot v 24ur zvečer so namreč pripravili analizo rezultatov nedeljskega referenduma, v oddajah so imeli goste, pobudnike referenduma, ki so si po množični podpori ljudstva to seveda tudi zaslužili, razumeli so, da je bila množica, ki se je udeležila referenduma, tako velika, da gre za prelomno odločitev, ki ima daljnosežne posledice. No, ne bomo preveč hvalili: POP TV se je odzvala, kot se odzove vsaka normalna televizija dan po tem, ko se je zgodilo, da je skoraj 50 odstotkov ljudi izrazilo svojo voljo na volišču.