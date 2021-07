Dunajski dečki nocoj na Kongresnem trgu

Program koncerta Sen kresne noči bo obsegal arije, tehtna zborovska dela in umetelne pesmi iz ciklov najpomembnejših avstrijskih in nemških skladateljev klasicizma in romantike

Zbor dunajskih dečkov

V okviru Ljubljana Festivala bo nocoj ob 21. uri na Kongresnem trgu nastopil znameniti Zbor dunajskih dečkov. Program koncerta Sen kresne noči, ki ga bodo izvedli pod vodstvom Oliverja Stecha, bo med drugim obsegal arije, tehtna zborovska dela in umetelne pesmi iz ciklov najpomembnejših avstrijskih in nemških skladateljev klasicizma in romantike.

Na koncertnem seznamu so med drugim dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Felixa Mendelssohna, Johannesa Brahmsa, Antona Brucknerja, Franza Schuberta in Roberta Schumanna. Programska os se bo zasukala tudi v druga glasbena izročila, tako bodo obiskovalci lahko slišali pesmi v japonščini in maorskem jeziku, ter v bolj sproščene, a nič manj zahtevne žanre, kot so priredbe zvočno uspešnih polk skladateljev družine Strauss, piše na festivalski spletni strani.

Zbor dunajskih dečkov (Wiener Sängerknaben) slovi po svoji 500-letni zborovski in izobraževalni tradiciji. Razvil se je iz deških zborov dunajskega dvora, leta 1498 pa je cesar Maksimiljan I ustanovil Dvorno kapelo in ukazal, da se ustanovi zbor, ki ga je prvotno sestavljalo 6 glasov. Njihov prvi zborovodja je bil Jurij Slatkonja iz Ljubljane, ki je kasneje postal tudi prvi dunajski škof. Kasneje se je število članov zbora povečalo na 24 oziroma 26 pevcev, danes pa ga sestavlja 100 – članska zasedba dečkov starih od 10 do 14 let, ki so razdeljeni v 4 skupine.

Do leta 1918 so dečki peli izključno za cesarski dvor, na mašah, ob zasebnih priložnostih ter na državnih prireditvah. Zanje so delali številni priznani glasbeniki, kot so Heinrich Isaac, Johann Joseph Fux, Mozart, Antonio Salieri in Bruckner, skladatelja Jakob Petelin Gallus in Schubert pa sta bila tudi sama člana zbora.

Letno zbor nastopi na približno 300 koncertih. Repertoar zbora vsebuje izjemno širok razpon glasbe, od srednjeveške do sodobne in eksperimentalne. Še danes skupaj s člani Dunajskih filharmonikov in zborom Dunajske državne opere ohranjajo tradicijo dvornih glasbenikov ter izvajajo glasbo za nedeljsko mašo v Dunajski dvorni kapeli. Zbor je od leta 2017 vpisan na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine.

Večkrat so nastopili tudi v Sloveniji, nazadnje leta 2018 na gala adventnem koncertu v veliki dvorani SNG Maribor.

