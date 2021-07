Fotoreporterski presežki

Razstava World Press Photo na Dunaju

One way to fight climate change: Make your own glaciers

© Ciril Jazbec

V dunajski galeriji Westlicht bodo med 10. septembrom in 7. novembrom že 20. leto zapored razstavljene najboljše fotografije fotoreporterstva, izbrane na mednarodnem fotografskem natečaju World Press Photo. Med njimi bo tudi fotografija slovenskega fotografa Cirila Jazbeca, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Žirija mednarodnega fotografskega natečaja World Press Photo je letos za fotografijo leta nagradila Prvi objem danskega fotografa Madsa Nissena. Fotografija predstavlja upanje v času pandemije, avtor pa je v njej ujel čustva in odrekanje preteklih mesecev. Za Nissena je to že druga nagrada World Press Photo, po tem ko je leta 2015 zmagal z delom, ki prikazuje situacijo skupnosti LGBTQ v Rusiji.

Zaznamovanost s pandemijo je moč zaslediti tudi v ostalih nagrajenih kategorijah, med drugim v kategorijah Šport in Okolje. Nagrajeni so bili tudi fotografinje in fotografi, ki so ujeli presunljive trenutke protestov gibanja Življenja temnopoltih štejejo, katastrofalne eksplozije v bejrutskem pristanišču, palestinskega konflikta ali spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom.

Slovenski fotograf Ciril Jazbec pa je letos v kategoriji Okolje osvojil drugo nagrado za svojo serijo fotografij regije Ladakh na severu Indije. Pripis ob fotografijah se glasi: "Eden izmed načinov boja proti podnebnim spremembam: Naredite si svoje ledenike."

Natečaj World Press Photo že od leta 1955 organizira fundacija World Press Photo, neodvisna platforma za novinarsko fotografijo s sedežem v Amsterdamu. Na letošnji natečaj se je prijavilo okoli 4300 fotografinj in fotografov iz 130 držav z več kot 74.000 fotografijami. Žirija, ki se vsako leto oblikuje na novo, je v osmih kategorijah podelila nagrade 45 fotografinjam in fotografom iz 28 držav, so še zapisali v sporočilu za javnost.