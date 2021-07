Nemčija bo sofinancirala obnovo Judovskega centra v Ljubljani

Nemška vlada bo za obnovo stavbe na Križevniški ulici zagotovila 25.000 evrov

Podpisovanje pogodbe med direktorjem Judovskega kulturnega centra Robertom Waltlom in predstavnikom nemškega veleposlaništva Jensem Wagnerjem

© Judovski kulturni center

Judovski kulturni center Ljubljana in nemško veleposlaništvo sta v ponedeljek podpisala dogovor o tem, da bo nemška vlada za obnovo stavbe na Križevniški ulici zagotovila 25.000 evrov. S finančno podporo bo obnova prostorov sinagoge lahko zaključena še letos, tako da bo judovska skupnost prostor ponovno lahko začela uporabljati že pozno jeseni.

Judovski kulturni center Ljubljana se nahaja v 500 let stari stavbi v Križevniški ulici v starem mestnem jedru. S sredstvi od donacije bo med drugim financirana obnova tal v prostorih, ki služijo kot sinagoga - molilnica, muzej in prireditveni prostor, so sporočili iz Judovskega kulturnega centra Ljubljana.

Kot je za STA povedal direktor ljubljanskega judovskega kulturnega centra in umetniški vodja Mini teatra Robert Waltl, je to prva donacija, ki so jo pridobili. Do zdaj so prenovo financirali deloma z lastnimi sredstvi, deloma z najemom kreditov.

Pojasnil je, da je celotna investicija prenove stavbe na Križevniški 3 poleg Mini teatra, ki je prav tako v lasti slednjega, vredna 1,2 milijona evrov. Z obnovo so približno na polovici, doslej so statično sanirali stavbo, obnovili, streho, fasado in okna, sedaj pričenjajo z obnovo notranjščine, ki je prav tako ocenjena na 600.000 evrov. Del objekta bo namenjen Mini teatru, del pa judovski sinagogi, muzeju in prireditvenem prostoru; prenova tega dela bo po Waltlovih besedah predvidoma stala približno 400.000 evrov.

Judovski kulturni center v Ljubljani je začel delovati leta 2013. Kot piše na spletni strani centra, služi družabnemu življenju mestnih Judov in tujim obiskovalcev s tem, da predstavlja inovativne, zabavne in izobraževalne vsebine skozi gledališče in lutkovne predstave, koncerte, predavanja, judovske praznike in ostala družabna srečanja. Skozi tesno partnerstvo z Mini teatrom je epicenter kritičnih dogodkov in festivalov ter spodbuja strpnost, vključenost, zgodovino in izobraževanje od zahodne Slovenije do severovzhodne Italije.

Kot je še mogoče prebrati na spletni strani, je njihovo izobraževalno poslanstvo, ki vključuje kuratorske projekte, razstave in praktične raziskave, preučevati in predstaviti številne vidike, povezane s holokavstom in njegovimi globokimi učinki na družbo.

Sinagoga v Judovskem kulturnem centru deluje od leta 2016. Že od leta 2013 pripravljajo festivala Hiša strpnosti, ki ob temah holokavsta odpira tudi aktualne pereče probleme s področja človekovih pravic.