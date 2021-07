Trst bo spet naš

Italijanski prevod stripa o požigu Narodnega doma

Naslovnica italijanske različice stripa o fašističnem nasilju

Trinajstega julija je minilo stoprvo leto od požiga Narodnega doma, simbola slovenske kulture v Trstu, o katerem sta »brata« Smiljanić naredila strip. Tako ju je v spremni besedi k italijanskemu prevodu stripa Črni plamen napačno poimenoval Davide Toffolo, stripar, ki ga tostran meje poznamo po delu Italijanska zima. Zoran Smiljanić se je ob pripovedovanju anekdote namuznil in povedal, da so se na predstavitvi knjige temu pošteno nasmejali: »Zdaj se tudi midva z Ivanom hecava, da sva fratelli, ker se ta simpatična napaka sliši, kot da sva iz kakšnega banda ali pa mafijca.« Zoran in Ivan sta namreč oče in sin.