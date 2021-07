Avgustovski festivali

Festival drugačne glasbe Trnje

Borov gozdiček nad Trnjem pri Pivki

Od 13. do 14. avgusta

www.facebook.com/trnjefest/

Nastopajoči: LeLee, Gazorpazorp, HakAttak, Haiku Garden, Matthias Von Stumberger und seine Jugend, Psihedelavci, Agregat in drugi.

Festival mladih kultur Kunigunda

Velenje

Od 13. do 28. avgusta

www.kunigunda.si

Nastopajoči: Koromač, Bakalina Velika, Doša, Eyeceeou, Kaoz, Carnifliate, Tetameta, SBO in drugi.

Festival Grounded

Švicarija Ljubljana

Od 18. do 21. avgusta

www.grounded.si

Nastopajoči: LSDXOXO, Nosgow live, Yantan Ministry Live, Lil Rhizome live, Nomark & Oknino live, Babilonska in drugi.

Butik Festival

Sotočje Tolmin

Od 19. do 22. avgusta

Nastopajoči: Gerd Janson, Sonja Moonear, Etapp Kyle, Terence Fixmer, Francesco del Garda, Andrey Pushkarev, Arapu, Gene on Earth, Mama Snake, Alex Rannero, Borka, Disco Durum in drugi.

ČrnFest

Črnomelj

Od 21. do 28. avgusta

www.crnfest.si

Nastopajoči: Gal Gjurin, Edo Maajka, Vazz, Mrigo in Ghet, Hladno pivo in Lumberjack.

Urbano dejanje

ČinČin Tobačna Ljubljana

12. in 20. avgust

Nastopajoči: MRFY, Wckd Nation & Vazz.

Mala terasa sredi Ljubljane

Cankarjev dom Ljubljana

Od 24. avgusta do 8. septembra

www.cd-cc.si

Nastopajoči: Ana Pandur in Damir Avdić, Goran Bojčevski, Hostnik pa Krečič, Tori Tango ‒ Respirando, Urška Centa, Jani Kovačič in Anbot.

Punk Rock Camp 2.1

Tolmin

Od 12. do 15. avgusta

www.punkrockholiday.com

Nastopajoči: Elvis Jackson, Happy Ol’ McWeasel, Alo!Stari, Red Five Point Star, Backstage, Lim Smrad Žila, Pigs Parlament, Golliwog in Ferminants...

Castle Kolpa Music Festival

Fara Kostel

Od 5. do 8. avgusta

www.castlefestival.si

Nastopajoči: Dubioza kolektiv, S.A.R.S., Vlado Kreslin, Niet, Hamo & Tribute 2 Čpve, Joker Out, Inmate in drugi.

Overjam International Reggae Festival

Sotočje Tolmin

Od 6. do 8. avgusta

www.overjamfestival.com

Nastopajoči: Gentleman, Anthony B, Dub FX, Africa Unite, Jah Mason, Jamaram meets Jahcoustix, Downbeat Syndicate, Rekall and Raggalution, Raymond Wright and Piero Dread, Tadiman, Red Five Point Star. It also hosts the special Ital in Action show featuring Forelock, Attila, The Living Harmonies, Quartiere Coffee, Shak Manaly, Tizla, Puppa Giallo in drugi.

FUKSi - Festival urbane kulture Slovenija

Litostroj Ljubljana

Od 20. do 21. avgusta

Nastopajoči: Siddharta, Lumberjack, Deborah de Luca, Gumja in Brtinzz.

FKK - Festival Kulture Kostanjevica

Kostanjevica na Krki

Od 25. do 29. avgusta

www.facebook.com/festivalkulturekostanjevica/

Nastopajoči: Kukla, Čompe in drugi.

