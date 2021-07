Filmska festivala Shots in Zebra

V mestnem jedru Slovenj Gradca in pred dvorcem Rotenturn bo od 31. julija do 7. avgusta potekal filmsko-festivalski teden. Odprl ga bo mednarodni festival animiranega filma Zebra, ki je namenjen vsem generacijam. Festivalski teden se bo nadaljeval z dobro poznanim mednarodnim festivalom kratkih filmov Shots, ki bo potekal od 5. do 7. avgusta.

Filmski festival Zebra bo potekal v mestnem jedru, v soboto v popoldanskem času od 15. do 20. ure ter ob 21. uri z večerno projekcijo Zebra med zvezdami.

Na festivalu Zebra bodo v dveh dneh predvajali 35 filmov iz 19 različnih držav na petih prizoriščih: Shots pisarna, D.tajl Concept Store, Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa ter večerna projekcija v središču mesta.

Predvajani filmski sklopi se razlikujejo glede na priporočeno starostno omejitev gledalcev in se bodo čez dan ponovili vsakih 30 minut. Sočasno se bo odvijalo dnevno dogajanje oz. zebraraj.

Filmski festival Shots, ki bo potekal pred dvorcem Rotenturn v Slovenj Gradcu, bo postregel s 14 kratkimi filmi iz desetih držav. Prizorišče se bo vsak večer odprlo ob 19. uri, ob 21.00 pa se bodo pričele projekcije filmskega programa.

V petek, 6. avgusta, bo ob 20. uri v okviru festivala potekal koncert skupine Koala Voice. Zadnji večer, sobota, 7. avgusta, pa je rezerviran za podelitev nagrad. Sedem nagrad bo določila mednarodna strokovna žirija, v kateri so Albin Wildner, Gaja Pöschl, Matjaž Šmalc, in Lucija Smodiš, osmo nagrado bodo določili obiskovalci prek mobilnega glasovanja.

Letos se 11-članska filmska ekipa sooča z vedno večjimi finančnimi ovirami. S podporo občinstva ter podpornikov in v prizadevanju ponovne vzpostavitve živih dogodkov so se organizatorji odločili, da izpeljejo oba festivala. V tem vzdušju sta nastala letošnji slogan in ideja, ki se zrcali v prostoru Brez vas ni nas, so sporočili organizatorji.

Organizatorji festivala so to sporočilo prenesli v središče mesta z vizualnim posegom v prostor - veliko ogledalo, v katerem se odsevajo vsi mimoidoči, predstavlja pomen podpore vsakega posameznika, po drugi strani predstavlja ekran, pred katerim so gledalci v času karantene sedeli osamljeni. Rdeči stoli pred ogledalom ponazarjajo živ festivalski prostor.

Oba festivala kljub vsem finančnim oviram ostajata brez vstopnine.