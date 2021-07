Vikend utehe: Metaldays

Festivalski vikend ob Sotočju se začenja že danes, koncerti pa bodo potekali do sobote

Organizatorji so spomladi odpovedali najbolj množičen festival ob Sotočju, Metaldays, a ga bodo v manjši izdaji pod sloganom Vikend utehe le izvedli. Festivalski vikend se začenja že danes, koncerti pa bodo potekali do sobote. Drevi bodo nastopili Mist, Srd, Metalsteel in Decapitated, v prihodnjih dneh pa še osem drugih izvajalcev.

V petek bodo na odru Inmate, Morost, SkyEye in Moonspell, v soboto pa Manntra, Brutal Sphincter, Noctiferia in Igorrr.

Število vstopnic za celotni festival je omejeno na 3000, na voljo pa je tudi 1000 enodnevnih vstopnic. Na festivalu, ne pa preko spleta, bo na voljo tudi nakup vstopnic na turistične bone. Obiskovalci morajo izpolnjevati enega od pogojev PCT, blizu vhoda pa bodo organizatorji ponudili tudi plačljive hitre teste.

Manjša izdaja je pripeljala do nekaterih sprememb, festival denimo ne bo ponudil sistema za odpadke in metal tržnice, imeli pa bodo stojnico z Metaldays spominki. Kampiranje ob avtomobilih ne bo mogoče, temveč le na za to namenjenem območju.

Koncerti bodo potekali do vključno sobote, festival pa se bo uradno zaključil v nedeljo opoldan.

Več informacij na spletni strani Metaldays >>