Danes se v Ljubljani pričenja Trnovfest

Koncerti v prestolnici

© Facebook / Trnovfest

S koncertom metalske zasedbe Black Ivy se bo drevi v Centru slovanskih kultur France Prešeren v Trnovem začel 30. festival Trnovfest, do leta 2019 znan kot Trnfest. V okviru festivala bodo tekom avgusta nastopili Lilith Cage, Hogminister, Before Time, Eyecontact, KiNG FOO, Bend-it! Orchestra s pevko Manco Kozlovič, Glam Squad Burlesque in drugi.

Black Ivy, ki bo ob 20. uri odprla festival, je šestčlanska heavy metal zasedba, ki prihaja iz Ilirske Bistrice. Igrajo od leta 2019 in so v tem času že izdali tudi EP Trapped In Delirium. Člani so Lovro Bizjak (vokal), Luka Hrvatin (bas kitara), Luka Zadel (bobni), Tine Baša kitara), Tevž Sedmak (ritem kitara) in Miha Bolčina Ljubič (ritem kitara).

V sredo bo nastopil kvartet Lilith Cage. Kitarist Vili Domijan, bobnar Matjaž Pegam, basist Tomi Tršar in pevka Lili Žigo bodo predstavili album Shadows. Rezultat posavsko - primorske zasedbe je alternativni ekskurz v področje meditativnega shoegazea in post-punka, ki združuje ravno pravšnje odmerke temačnosti in eskapistične meditativnosti, navajajo na spletni strani festivala.

V prihodnjih dneh se bodo zvrstili štiričlanski šentjurski band Hogminister s hard rock glasbo, petčlanska kamniška zasedba Before Time z mešanico funka in rocka ter s pridihom psihedelije in sodobnega indie zvoka, lendavska skupina Eyecontact, štiričlanska zasedba KiNG FOO, big band profesionalnih in šolajočih se glasbenikov Bend-it! Orchestra s pevko Manco Kozlovič ter trio the tree man band in duo Skad & k Ren.

Nastopili bodo tudi celjski rock trio Tidal Waves in skupina Seven days In May. Številne večere burleske in kabareta bo z Glam Night pričarala Glam Squad Burlesque, kjer se bodo mešali ples, kabaret, bleščice, pernate boe in svilene rokavičke. V petek, 13. avgusta, bo dvorišče in dvorano trnovskega prizorišča zavzel dogodek Friday the 13th - Metal Edition. Na zadnji avgustovski dan bo nastopila skupina Gigutke s slovensko-balkanskim folk jazzom.