Disney končno nagovarja tudi LGBT+ občinstvo

A tudi tokrat previdno in brez omembne besede »gej«

Disneyjev pustolovski film Križarjenje skozi džunglo je poln nostalgije in temelji na vožnji v tematskem parku iz 50. let minulega stoletja, vsebuje pa tudi sodoben preobrat, saj eden od glavnih junakov razkrije, da je gej. V presenetljivem odstopanju tradicionalno konservativnega studia o svoji spolni usmerjenosti spregovori lik Jacka Whitehalla.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, Whitehallov lik o tem, da je gej, spregovori v prizoru z Dwayneom Johnsonom (The Rock), ki je kapitan skiperja, ki ga vodi po Amazonki. Sicer mladi Britanec MacGregor Houghton (Whitehall) ne uporabi besede gej, ampak pove, kako je razdrl zaroko z žensko, ker so njegova zanimanja drugje, nakar mu Frank Wolff (Johnson) nazdravi. Houghton se sestri znanstvenici Lily Houghton (Emily Blunt) pridruži na njeni ekspediciji v brazilsko džunglo, ker mu je stala ob strani, ko so ga drugi v Londonu zavrnili zaradi tega, koga ljubi.

Film je postavljen v čas po koncu prve svetovne vojne, Lily Houghton pa je odločena, da bo odkrila starodavno drevo, ki ima neverjetne zdravilne sposobnosti in lahko spremeni razvoj medicine. V Amazonskem pragozdu medtem preti nešteto nevarnosti in nadnaravnih sil, ki se skrivajo v varljivi lepoti bujnega deževnega gozda, o vsebini filma piše na spletni strani Koloseja.

Majhni koraki Disneyja v minulih letih, da v svoje filme vpelje LGBT+ like, žanjejo kritike med bolj konservativnimi gledalci in cerkvenimi institucijami. Disney je denimo v Svetu igrač 4 (2019) bežno prikazal materi, ki pripeljeta svojega otroka v šolo, kar je razjezilo skupino mam, ki pripadajo Evangelijski cerkvi. Prizor s kratkim poljubom med ženskama v filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja (2019) je bil odstranjen pri predvajanju filma v Singapurju in Dubaju, kjer so istospolne poroke še vedno nezakonite.

A poljub v Vojni zvezd so kot zgolj simbolnega obsodili podporniki LGBT+ skupnosti, le simbolen (kar je premalo) pa naj bi bil po njihovem tudi prizor v filmu Maščevalci: Zaključek (2019), kjer gej sodeluje v skupini za samopomoč.

Tudi film Križarjenje skozi džunglo je že naletel na kritike na družbenih omrežjih, saj da so se ustvarjalci izognili besedi gej. Jeremy Blacklow iz organizacije za pravice LGBT+ skupnosti GLAAD je v izjavi za AFP dejal, da je ganljiv prizor med Houghtonom in Wolffom močan prispevek filmu z velikim proračunom, ki bo dosegel občinstvo po vsem svetu. "A prizor lahko hkrati spregleda vsakdo, ki ni zelo pozoren," menijo aktivisti.

Organizacija GLAAD je lansko leto naštela le 20 LGBT+ likov v filmih, ki so jih ustvarili veliki studii, in 30 odstotkov teh likov je bilo na ekranu manj kot minuto, kar je za promocijo raznolikosti družbi zaskrbljujoče.

Omenjeni film je sicer od četrtka že na ogled tudi v slovenskih kinematografih.

