Festival gledališča zatiranih

Začenja se Ne-festival

© KUD Transformator: Ne-festival bo potekal od 4. do 8. avgusta

Začenja se mednarodni gledališki dogodek Ne-festival, ki ga pripravlja KUD Transformator. Zaživel bo pod naslovom Kako je lep zdaj ta naš svet, ob 19. uri pa ga bo odprl Matija Solce. Do 8. avgusta se bodo vrstile predstave v središču Gornjega Grada ali pod kozolcem na poti v Šokat, zadnji večer pa bodo na ogled produkcije festivalskih delavnic.

Festival gledališča zatiranih Ne-festival se je lepo prijel med slovenskimi in mednarodnimi udeleženci ter tudi med prebivalci zgornjesavinjske regije, navajajo organizatorji in dodajajo, da je udeležencev festivala zadnja leta okoli 150.

Spraševali se bodo, kako v letu 2021 soustvarjati pravičnejšo družbo. "Več kot leto trajajoča zdravstvena kriza je marsikateri družbeni fenomen potisnila do ekstrema – smo priče in del kolektivnega odziva in empatičnih akcij, hkrati pa tudi del tragičnih zgodb in politične samovolje," so zapisali.

Festival bo ob 19. uri odprla lutkovna predstava Biti Don Kihot v režiji Matije Solceta in Vide Cerkvenik Bren. V avtobiografski tragikomediji, postavljeni na interpretaciji arhetipa Don Kihota, se bosta igralca Solce in Tines Špik spopadala z razumevanjem norosti in normalnosti, umetnosti in družbe, lutkarjev in lutk, idealizma in realnosti. Ne bo manjkalo konfliktov, romantike in presenetljivih zapletov, ki eskalirajo v eksistencialno vprašanje (ne)smisla umetnosti.

Na programu so še predstava sodobnega cirkusa Niti avtorice Danijele Zajc, Vesele kosti avtorja in izvajalca Solceta, predstava za otroke in odrasle Dobro jutro, ki sta si jo zamislila Andrej Tomše in Luka Piletič, predstava Ceste prekarskih brigad skupine Omletnice_ki, glasbeno-plesni dogodek Kar smo (bili) Nine Vombergar in Grege Močivnika, Krog v kvadratnem mestu avtoric Anje Bezlove in Alenke Marinič ter druge.

Med najbolj zanimivimi in obiskanimi delavnicami organizatorji izpostavljajo Zakonodajno gledališče: To je zakon ali pa ne, ki jo bo vodila Avstrijka Birgit Fritz. Na delavnici se bodo ukvarjali s tematiko vode in politike. Josipa Lulić in Dinko Kreho bosta vodila delavnico Poezija zatiranih, na festivalu pa bo tudi zeliščarska delavnica.

Preddogodek Ne-festivala je mednarodni trening v gledališču zatiranih Theatre for Living, ki poteka do zaključka festivala, udeleženci pa prihajajo iz Slovenije, Romunije, Italije, Bolgarije, Avstrije in Nemčije.

Glavno poslanstvo društva Transformator in s tem tudi Ne-festivala je širjenje družbeno-angažiranega gledališča in ozaveščanje ljudi o družbenih problematikah.