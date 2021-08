Po letu dni zatišja vrnitev reggae festivala

Danes bo tolminsko Sotočje ponovno oživelo v zvokih glasbe

Po letu dni zatišja bodo v tolminskem Sotočju zopet pričarali reggae ritme, in sicer na devetem mednarodnem reggae festivalu Overjam. Do nedelje bodo obiskovalci lahko prisluhnili znanim reggae izvajalcem, kot so Gentleman, Anthony B, Dub FX, Raymond Wrigth, Jah Mason in mnogi drugi. Organizatorji so poskrbeli tudi za številne dnevne aktivnosti.

Po letu dni festivalskega premora bo idilično okolje na bregovih rek Soče in Tolminke tri dni poplesavalo v reggae ritmih. Organizator festivala Andrej Težak - Tešky je ob začetku letošnje izdaje zapisal, da so se kljub zmedi, ki je vladala glede ukrepov, potrudili organizirati izjemen festival.

Je pa bilo letos drugače kot v preteklosti. "Organizacija festivala v času pandemije je zagotovo velika preizkušnja, saj ne vemo, kaj nas v resnici čaka. Situacija se menja iz dneva v dan, tri tedne pred festivalom ni bilo sigurno, če nas bo lahko 5000, 3000, samo 500 ali pa nič. Ampak vsi nastopajoči so zelo sproščeni, veliko stvari se da dogovoriti, ki so bile v preteklosti malo bolj zapletene," je menil Tešky.

Drevi bodo na odru Maver, ki je posvečen dolgoletnemu partnerju festivala, soorganizatorju in prijatelju Sandiju Mavru, nastopili Dub FX, Jah Mason, Jamaram meets Jahcoustix, Hi-Shine in Smetnaki. Na petkov večer se po napovedih organizatorjev obeta poslastica z legendarnim DJ-jem Anthonyjem B-jem, Africa Unite, Downbeat Syndicate, Rekall in Raggalution.

V soboto bo veliki finale, na katerem bodo nastopili Gentleman, Raymond Wright in Piero Dread, Tadiman, Red Five Point Star ter Ital in Action, kjer so se zbrali Forelock, Attila, The Living Harmonies, Quartiere Coffee, Shak Manaly, Tizla, Puppa Giallo, Ashraff 30, Galup in Dejah.

Pozno v sobotno noč se bodo obiskovalci lahko zabavali na območju Dancehall, kjer bodo za ples poskrbeli Northern Lights in Dancehall Paradise, na območju namenjenem dub glasbi pa bo Warrior Charge Sound System gostil tudi že nekatere stare znance festivala, kot so Asher Selector, Roots In Session, Dubtafari, Haris Pilton in Freedom Fighters.

Tako odrasli kot otroci se bodo lahko zabavali tudi na številnih dnevnih aktivnostih. Čez dan se bodo lahko sprostili na rečni plaži, se udeležili ustvarjalnih in športnih delavnic na Overjam4Kidz, kjer bodo aktivnosti potekale v različnih jezikih, potrjena pa so tudi zasedanja univerze Overjam, ki bodo potekala pozno popoldan na novem prizorišču Conscious Arena.

Predavanja oziroma okrogle mize bosta vodila urednika slovite nemške revije Riddim Ellen Köhlings in Pete Lilly. Danes se jima bo pridružil Anthony B, v petek bo gost Jah Mason, v soboto pa bosta kramljala z Northern Lights.

Za dostop do festivala bo potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Za obiskovalce, ki niso prebolevniki ali cepljeni in želijo na festivalu ostati vse dni, bo na vhodu na prizorišče prisotna ekipa neodvisnih reševalcev, ki bodo opravljali brise.

