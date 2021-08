Kultura na glavnih ulicah doprinese h kakovosti bivanja

V raziskavi Umetniškega sveta Anglije je 69 odstotkov vprašanih presodilo, da prostori kulture, kot so gledališča, muzeji, knjižnice in glasbena prizorišča, na glavnih mestnih ulicah doprinesejo h kakovosti bivanja na teh lokacijah. Prav tako so na vprašanje, česa bi na glavnih ulicah imeli več, poleg trgovin, navedli kulturna prizorišča.

Kulturi so bili glede na raziskavo še posebej naklonjeni v osrednji Angliji in na severu države, saj je 68 odstotkov vprašanih povedalo, da so prav zaradi kulture ponosni na kraje, v katerih živijo. Enakega mnenja je bilo kar 60 odstotkov vseh vprašanih.

Raziskava je pokazala tudi, da so v letu 2020 zabeležili kar 43,4-odstotni upad obiska osrednjih lokacij v mestu v primerjavi z letom poprej. Tako so v njej predstavili tudi primere, ki kažejo, da lahko prav kulturna prizorišča ponovno privabijo obiskovalce v središča mest ter drugih, tudi manjših krajev, s čemer se krepi lokalna ekonomija, hkrati se preprečuje propadanje osrednjih ulic.

"Storiti moramo vse, kar lahko, da kulturnim organizacijam zagotovimo dobro osnovo, da bodo lahko odigrala ključno vlogo pri nacionalnem okrevanju."



Darren Henley,

izvršni direktor Umetniškega sveta Anglije

Kot primer je navedeno gledališče, kino in knjižnica Storyhouse v mestu Chester, ki je po revitalizaciji v središče pritegnila 15 odstotkov več obiskovalcev, medtem ko so v centru umetnosti ARC v Stocktonu zabeležili, da na glavno ulico letno pritegnejo 110.000 obiskovalcev. Obe kulturni ustanovi sta prejeli sredstva iz vladnega sklada za pomoč kulturi, iz katerega je država med zaprtjem pomagala tisočim angleškim kulturnim organizacijam.

Kot povzema Art Daily, pa navkljub številnim pokazateljem pozitivnega vpliva kultur na lokalno okolje, le 24-odstotkov vprašanih verjame, da se bo delež kulturnih prizorišč v centrih mest v prihodnje povečal. Ob tem v luči javnega interesa pozivajo tudi na dodatno podporo kulturi v času pandemije oziroma vladnih ukrepov.

Izvršni direktor Umetniškega sveta Anglije Darren Henley pa je dejal, da bodo ob koncu pandemije kulturne organizacije ključne za vrnitev posameznikov v krajevna središča. "Storiti moramo vse, kar lahko, da kulturnim organizacijam zagotovimo dobro osnovo, da bodo lahko odigrala ključno vlogo pri nacionalnem okrevanju," je opomnil.