Batmanov Robin končno razkril, da je pripadnik LGBTQ+

Ugibanja o spolni usmerjenosti Batmanovega partnerja, ki so bila prisotna desetletja, so zdaj končana

Robin v novem stripu

© Eddy Barrows, Eber Ferreira / DC Comics / Polygon.com

V najnovejši, šesti izdaji stripa Batman: Urban Legends se zvesti spremljevalec (sidekick) superjunaka Robin razkrije kot pripadnik LGBTQ+ skupnosti. Kot piše The Guardian, se je to zgodilo po več kot 80 letih, od kar je bil lik predstavljen bralcem, in več desetletjih namigovanj na homoerotični podton v odnosu Robina in Batmana.

Na koncu aktualne številke stripa Batman: Urban Legends je Tim Drake, fant, ki se spremeni v superjunaka Robina, prikazan, ko sprejme povabilo na zmenek prijatelja Bernarda, ki ga je tik pred tem, še v superjunaški opravi, rešil pred hudobcem.

Tim Drake ob tem razmišlja o občutenju pripadnosti: "Ljudje so me vselej spraševali, kaj si želim. A tega nisem znal ubesediti. Karkoli je bilo. Vselej se je zdelo nedosegljivo. Vse do zdaj. Do prav zdaj."

Tim Drake (alias Robin)

Avtorica besedila nove izdaje Meghan Fitzmartin je za Polygon sicer dejala, da si s tem ni želela dokončno opredeliti Drakeove seksualnosti. Junak je bil namreč že prikazan na zmenku s superjunakinjo Spoiler oziroma z njeno vsakdanjo različico, Stephanie Brown. Avtorica besedila si je želela s to gesto bolj dotakniti teme, da je seksualnost kot popotovanje. "Naj bo jasno. Njegova čustva do Stephanie so bila 100-odstotno resnična, tako kot so njegova čustva do Bernarda. Tim se še išče. In za enkrat še nima pravih besed za vse to," je še pojasnila.

Meghan Fitzmartin,

avtorica besedila

Kritik Glen Weldon je dejal, da poteza ni presenečenje, kvečjemu prijeten razvoj dogajanja. Spomnil je, da so bile odnosu med Robinom in Batmanov posvečene že cela poglavja, a vendarle se je tudi njemu zdel pomemben trenutek, da se je Robin soočil s svojo seksualnostjo v šesti številki stripa Batman: Urban Legends.

Drake je eden najaktualnejših stripovskih junakov, ki so jim pripisali pripadnost LGBTQ+ skupnosti. Pred njim so njen del postali tudi Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy, poročeni par Midnighter in Apollo ter Stotnik Amerika, še piše The Guardian.