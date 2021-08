Vodni viri se privatizirajo, internet je pod nadzorom, socialna država pa je le še mit

Nocoj premiera filma o distopični smeri razvoja družbe

V Kinu Šiška bodo drevi premierno prikazali celovečerni prvenec zasedbe Matter z naslovom Ameba. Film v režiji Blaža Završnika je postavljen v bližnjo prihodnost, problematizira pa distopično smer razvoja družbe: vodni viri se privatizirajo, življenje ljudi upravljajo korporacije, internet je pod nadzorom, socialna država je le še mit.

Film je bil posnet pred tremi leti, njegova zgodba pa danes deluje še bolj aktualno kot v času snemanja, so zapisali v Centru urbane kulture Kino Šiška. Film so pod Završnikovo režijsko taktirko posneli člani kamniške glasbene zasedbe Matter, ki jo sestavljajo Dario Nožić Serini, Matej Tunja in Luka Lah.

Skupina Matter je svojo naklonjenost filmski oziroma vizualni umetnosti izkazovala že od prvih korakov na sceni. Videospotom zasedbe je bil vedno dodan še element filma, ki je segal prek klasičnega nizanja posnetkov v podporo glasbi. Leta 2017 so javnosti predstavili kratki film Pimpin Piaf, zgodbo o prijateljih, ki skušajo najti načine za preživetje v svetu, s katerim se ne strinjajo, tokrat pa ponujajo filmsko zgodbo o skupini treh prijateljev, "ki živijo na robu sistema, a se kljub temu trudijo postati nekdo navkljub vsem oviram, ki jim jih na pot postavlja sistem", piše na strani Kina Šiška.

Od začetka snemanja filma do danes so minila tri leta, kot vzrok Završnik in Serini, ki se podpisujeta tudi pod scenarij, navajata pomanjkanje denarja. "Mi denarja nismo imeli, tako da se je zaradi tega proces podaljšal. Montaža je trajala kar dolgo, saj nismo delali korakov naprej, dokler nismo bili res zadovoljni s tem, kar imamo," je v pogovoru za današnje Delo povedal Serini.

Film je črno-bel. "Ko smo si film ogledali v barvah, je premalo ustvarjal nov svet, paralelno realnost, prihodnost; svet, drugačen od tega, v katerem smo. Najprej smo želeli poustvariti poletno vročino ob pomanjkanju vode, a to ni delovalo. Za šalo smo ga potem dali v črno-belo in ugotovili, da je to čisto drug svet, ni več Kamnik, kakršnega smo snemali. Ko ga gledaš, si ga pobarvaš po svoje," je pojasnil Završnik. Po Serinijevih besedah pa črno-bela daje občutek nostalgije, čeprav govorimo o prihodnosti.

Blaž Završnik,

režiser

Glavne like v filmu upodabljajo člani zasedbe Matter s svojimi imeni oziroma vzdevki Dačo, Tunja in Lilčke, ob njih pa nastopajo še Anja Drnovšek, Sebastjan Starič, Mojca Partljič, Maša Grošelj, Mia Skrbinac, Bonino Englaro in Davor Janjić.

Skupina Matter je prvič koncertirala v začetku leta 2015, z aktivnim nastopanjem pa so kmalu postali eni najbolj priljubljenih izvajalcev v Sloveniji. Člani se prepoznajo v oznakah, kot sta mrki flow ali techno punk, nekateri poznavalci njihovo glasbo označujejo kot trap. Izdali so tri samostojne studijske albume, lani pa so s pevcem zasedbe YGT Gregorjem Kocijančičem kot skupina Better posneli album Testament ljubezni.

