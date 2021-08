»Kratki filmi so včasih predpriprava na celovečerce, a so obenem mnogo več kot to«

Pričenja se mednarodni Festival kratkega filma

Ne festivalu bo predvajan tudi film Sestre (Slovenija, igrani, 2020, 23’) Katarine Rešek – Kukle

Na mednarodnem Festivalu kratkega filma (FeKK) v Ljubljani bodo do 21. avgusta po sedmih ljubljanskih lokacijah prikazali več kot 130 kratkih filmov. Filmi se bodo za nagrade potegovali v programu FeKK SLO in preimenovanem ter razširjenem programu FeKK BAL, je za STA napisal programski direktor Matevž Jerman.

FeKK s številnimi lokacijami, strokovnim programom, projekcijami in dogodki

Festival bo potekal v Letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova, v dvorani Slovenske Kinoteke in v Kinodvoru. Strokovni program PROFeKK bo potekal na dvorišču Galerije Škuc, razstava IZLAND: Lab Loops IX bo postavljena v Zavodu za sodobno umetnost SCCA Ljubljana, ena projekcija bo tudi v Menzi pri koritu, Bar Tabor pa bo namenjen druženju z avtorji.

V 11 festivalskih sklopih bodo prikazali okoli 30 različnih izbranih programov, prav tako pa bodo na spletu na Bazi slovenskih filmov dostopni lani nagrajeni filmi, program najboljših slovenskih videospotov leta po izboru festivala Tresk ter drugi programi.

Osrednji poudarek bo po navedbah organizatorjev znova na dveh tekmovalnih programih: domačem FeKK SLO in mednarodnem FeKK BAL. Mednarodni tekmovalni program se z letošnjo edicijo širi na celoten Balkan, saj so organizatorji po letih prečesavanja hrvaške, srbske, bosanske, črnogorske, (severno)makedonske in kosovske filmske produkcije razširili izbor tudi na avtorje iz Bolgarije, Romunije, Grčije in Albanije. Tako je FeKK YU postal FeKK BAL - tekmovalni program balkanskih filmov oziroma filmov z Balkanskega polotoka.

Pandemija je pustila pečat pri temah filmov, ne pa pri številu in uspehu produkcij

V okviru festivala bodo po besedah Jermana prikazali več kot 130 kratkometražnih del iz 34 držav. "V luči posledic, ki jih bo pustila pandemija, smo se odločili, da letošnjo festivalsko generalno temo FeKK: To The Future posvetimo razmisleku o potencialih in različnih vizijah prihodnosti, ki jih omogoča sedanjost ter o njih uči preteklost," je zapisal za STA in dodal, da se sicer zdi, da se vpliv pandemije še ne pozna zelo izrazito pri številu produkcij - v slovenski tekmovalni program je bilo denimo prijavljenih kar 140 kratkih filmov.

"Je pa pandemija pustila pečat pri temah, s katerimi se je ukvarjalo veliko prijavljenih filmov, torej samoizolacija, prekinitev stikov in introspekcija. Omeniti velja še, da je leto 2021, koronakrizi navkljub, postreglo z izjemnimi uspehi slovenskih kratkih filmov v tujini. Že februarja je film Sestre scenaristke in režiserke Katarine Rešek - Kukle slavil na festivalu v Clermont-Ferrandu, ki velja za največji festival kratkega filma na svetu, film You Can't Automate Me Katarine Jazbec je bil izbran v tekmovalni program festivala v Rotterdamu, Kazenski strel Roka Bička se je pravkar predstavljal na festivalu v Locarnu in bo na sporedu tudi v Sarajevu. Vse omenjen filme si bomo v družbi številnih drugih lahko ogledali tudi na FeKKu," je dodal.

Letošnji tekmovalni program FeKK SLO bo predstavil cvetober filmov, iz katerega so razvidne heterogenost in pestre nianse kratkometražnega miljeja. V treh sklopih so se znašli tako institucionalno podprti filmi kakor popolnoma neodvisne produkcije, študentski filmi slovenskih in tujih akademij, filmi avtoric in avtorjev, ki delujejo na tujem in filmi tujih avtorjev in avtoric, ki delujejo pri nas, piše na spletni strani festivala.

Med sklopi je Vzhodno od raja, s filmi, "ki segajo od Tuvaluja prek Kitajske, Baltika do Poljske in Madžarske", sklop Hommage bodo posvetili trem dokumentarcem izmed 33 številk filmskega obzornika Kino-Pravde Dzige Vertova, sklop Instant kult pa bo predstavil Stefana Kruseja s tremi filmi, ki človeško razumejo v sklopu mašinskega, "mašina kot tisto, kar temeljno predrugači in določa človeško perspektivo in pogled".

Med drugim bodo predstavili tudi štiri perspektive z letošnjega avstrijskega tekmovalnega programa festivala Vienna Shorts, izbor najboljših evropskih kratkih filmov, pet kratkometražnih avtorskih klasik z vizijami prihodnosti in pester nabor filmov z vseh koncev sveta, ki se navezujejo na izkustva mladih ljudi v sodobnem času.

Kratkometražni filmi omogočajo več drznosti ali eksperimentiranja

Kot je za STA še zapisal Jerman, se po sedmih edicijah FeKKa zdi, da se je kratka forma še bolj usidrala v splošno zavest, prav tako pa se s kratkimi filmi ukvarja vedno več mladih. Po njegovih besedah je to gotovo posledica digitalizacije, dostopnosti opreme in znanja ter direktne spletne distribucije, ki so botrovali novemu razmahu neodvisnih produkcij v zadnjih 15 letih. Zaradi vsega tega se je pojavila nuja po tovrstnem festivalu, ki bi beležil in predstavljal to formo.

"In drži, kratki filmi so včasih vaja in predpriprava na celovečerce, a so obenem mnogo več kot to. So svobodna in zaokrožena umetniška forma z neomejeno ustvarjalno širino. Zaradi manjših finančnih pritiskov omogočajo tudi več drznosti ali eksperimentiranja, ki jih pri celovečercih ne zapazimo pogosto, vse to pa dela kratkometražce še veliko bolj vznemirljive," je zaključil.