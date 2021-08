Dva slovenska animirana filma na festivalu v Ottawi

Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Steakhouse Špele Čadež

Babičino seksualno življenje

V glavni tekmovalni program enega najpomembnejših festivalov animacije ter najstarejšega festivala animiranega filma v Severni Ameriki sta bila izmed 2.528 prijavljenih filmov, v stoterico tekmovalnih, izbrana tudi 2 slovenska; animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić, ki bo na festivalu doživel svetovno premiero in Steakhouse režiserke Špele Čadež. Ottawa Film Festival bo potekal od 22. septembra do 3. oktobra.

Slovensko-francoska koprodukcija Babičino seksualno življenje, je animirano-dokumentarni film, ki ponuja kratek izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice in povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod strogim cerkvenim naukom in splošnimi družbenimi konvencijami razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož.

Po navedbah Slovenskega filmskega centra (SFC) je avtorica navdih za film črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače. Režiserka je ob tem dejala, da upa, da bo film odpiral vprašanja glede slovenske in svetovne zgodovine intimnosti, ki je v nekaterih delih sveta, spričo pospešene radikalizacije konzervativnih idej, še kako živa. Urška Djukić si želi tudi, "da bi imelo čim več gledalcev priložnost videti film v kino dvoranah, na velikih platnih, saj je tam izkušnja neprimerljivo močnejša".

Scenarij za film sta napisali režiserka, ki je film tudi zmontirala, in Maria Bohr. Ko-režiserka in animatorka je Emilie Pigeard, glasove so posodili Doroteja Nadrah, Jure Henigman, Mara Vilar, Božena Zabret in Bojana Ciglič. Skladatelj glasbe je Tomaž Grom, zvok je oblikoval Julij Zornik.

Film Špele Čadež Steakhouse, ki se dotika psihološkega nasilja, je imel svetovno premiero v tekmovalnem programu kratkih filmov letošnjega 74. filmskega festivala v Locarnu, kjer je prejel posebno omembo mladinske žirije. Film nadaljuje festivalsko pot na Sarajevskem festivalu.

"Zrezek že več dni leži v marinadi. Ponev je vroča. Franc je ravno prav lačen. Lizo pa so v službi presenetili z rojstnodnevno zabavo. Ji bo uspelo pravočasno priti domov?" piše v opisu filma.

Producentki filma sta Tina Smrekar in Špela Čadež. Scenarij za film Steakhouse je napisal Gregor Zorc, glavna animatorka je Zarja Menart, kot skladatelj glasbe pa se prav tako kot pri filmu Urške Djukić podpisuje Tomaž Grom.