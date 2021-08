Unesco poziva mednarodno skupnost k zaščiti kulturne dediščine v Afganistanu

Narodni muzej Afganistana

© Jerome Starkey / Flickr

Po talibanskem zavzetju Afganistana je organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) pozvala mednarodno skupnost k zaščiti tamkajšnje kulturne dediščine. Tiskovni predstavnik Unesca Thomas Mallard je poudaril, da je bogata in raznolika dediščina Afganistana izjemne vrednosti za človeštvo in mora biti ohranjena.

Mallard je med pomembnimi gradniki afganistanske kulturne dediščine izpostavil Narodni muzej Afganistana v Kabulu, Muzej islamske umetnosti v mestu Gazni ter Unescova območja svetovne dediščine - minaret in arheološka najdišča v Džamu. Še posebej pa je izpostavil kulturno krajino in arheološka najdišča v dolini Bamijana v osrednjem delu Afganistana, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Dodal je, da pri Unescu budno sledijo razvoju dogodkov v Afganistanu in koordinirajo delovanje s partnerskimi agencijami znotraj Združenih narodov za zagotavljanje varnosti svojih sodelavcev.

Skrb za spomenike zgodovinskega pomena so po poročanju Tassa izrazili tudi francoski strokovnjaki. Spomnili so, da so talibani leta 2001 blizu mesta Bamijan razstrelili največja kipa Bude na svetu, ki sta bila vklesana v skalo in sta datirala v 6. stoletje. Napad na kulturno dediščino je tedaj šokiral mednarodno javnost, ki je dejanje obsodila.