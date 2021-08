Serija Spikea Leeja o epicentrih New Yorka

Premiera prvega dela serije na HBO Max

Spike Lee

Na HBO Max bodo danes premierno prikazali prvi del dokumentarne serije NYC Epicenters 9/11-2021 and half v režiji Spikea Leeja, v kateri bo utrip mesta prikazan od terorističnega napada, 11. septembra 2001, do danes. Režiser se bo v njej dotaknil tudi gibanja Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matters) ter pandemije, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Glavni protagonist dokumentarca v štirih delih je mesto New York. Današnji dan pa ni naključno izbran za projekcijo prvega dela, saj si producenti želijo zadnji del serije prikazati prav 11. septembra, ob 20. obletnici terorističnega napada Al Kaide na World Trade Center.

Serija je po pisanju Anse predvsem bogata freska New Yorka v 21. stoletju, ustvarjena iz zgodb, spominov in razmišljanj posameznikov, ki so bili priča velikim borbam mesta, ob terorističnem napadu tudi protestom za rasno enakopravnost ter boju s pandemijo.

Lee, ki je New York označil za "najboljše mesto na svetu", je za serijo opravil več kot 200 pogovorov, ki predstavljajo prvoosebna pričevanja o dogodkih minulih 20 let. Med intervjuvanci so reševalci, politiki, prostovoljci, novinarji, pa tudi naključni Newyorčani in sam režiser. Vsi so spregovorili o življenju, smrti in preživetju v New Yorku ter skozi svoje pripovedi dokazali, da gre za mesto, ki se mu je, ne glede na vse, vselej uspelo ponovno dvigniti iz pepela, še piše Ansa.

