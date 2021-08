Dnevi poezije in vina letos na novem osrednjem prizorišču

Predstavilo se bo 35 pesnic in pesnikov iz 20 držav, dogodki pa bodo potekali na skoraj štiridesetih prizoriščih na Ptuju in v drugih krajih

© Matej Pušnik

Dnevi poezije in vina, ki bodo potekali med 24. in 28. avgustom potekali na Ptuju in v več drugih krajih, letos stopajo v 25. izdajo. Častna gosta festivala bosta češki pesnik Petr Borkovec in portugalska pesnica Ana Luísa Amaral, Odprto pismo Evropi pa je napisal nemški pesnik Durs Grünbein. Osrednje festivalsko prizorišče bo ptujska tržnica. Danes bo bo v Ljubljani Karavana evropske poezije z nastopi pesnikov z vseh koncev Evrope na ulicah, manjši dogodki bodo tudi v Medvodah in Krškem.

Letošnji festival je po besedah vodje Aleša Štegra kljub epidemiološkim omejitvam izrazito razvojno zasnovan. "25 let zveni silovito, čeprav hkrati občutimo vsi, da še nikakor nismo prispeli tja, kamor želimo prispeti in da je iz leta v leto stvar v nastajanju, spreminjanju, dopolnjevanju, rasti," je povedal na današnji novinarski konferenci na Ptuju.

Jubilej bodo med drugim zaznamovali s srečanjem direktorjev okoli 20 pesniških festivalov, sicer pa bo v letošnjem programu nastopilo 35 pesnic in pesnikov iz 20 držav. Dogodki bodo potekali na skoraj 40 prizoriščih na Ptuju in v več drugih krajih v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.

Zaradi gradbenih del na ptujskem Vrazovem trgu bo osrednje večerno dogajanje letos potekalo na prenovljeni mestni tržnici. Tam bodo obiskovalci lahko med drugim prisluhnili Velikim pesniškim branjem, koncertom Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra in Katalene, pevki romske tradicionalne glasbe Moniki Lakatos ter duetu Silence.

V spremljevalnem programu so dvoriščna branja, med drugim v rovu pod ptujskim gradom, in polnočni performansi, tudi letos bodo pripravili otroški program. Med vrhunci je sobotna Promenada okusov v ptujskem starem mestnem jedru, kjer se bodo ob poeziji predstavljali lokalni vinarji in gostinci.

V sredo bodo na Ptuju v počastitev 25. obletnice Dnevov poezije in vina uradno zagnali spletno akcijo Share a light (Deli luč). Po Štegrovih besedah so v sodelovanju z Valerie Wolf Gang, Jako Železnikarjem in Aljažem Koprivnikarjem pripravili spletno stran, na kateri lahko ljudje delijo poezijo z drugimi. "To je neke vrste digitalni zemljevid brez vrisanih meja. Vsak vnos prižge majhno lučko s sporočilom upanja," je povedal.

Uradno odprtje festivala bo v četrtek zvečer z branjem Odprtega pisma Evropi in Velikim pesniškim branjem, na katerem bodo nastopili Olga Stehlikova, Philipp Hager, Lily Michaelides, Peter Semolič, Linda Maria Baros in Claudio Pozzani. Dogajanje se bo zaključilo prihodnjo soboto s pesniškim branjem, na katerem so kot gosti napovedani Maja Vidmar, Dennis Maloney, Josep Pedrals, Hila Lahav in Petr Borkovec.

V petek, 27. avgusta, bo v Dominikanskem samostanu pogovor z avtorjem Odprtega pisma Evropi. Dnevi poezije in vina se tudi letos povezujejo s Festivalom mlade literature Urška – na Vošnjakovi ulici 9 se bodo predstavili nominiranci in finalisti letošnjega festivala. Velikim pesniškim branjem sledi koncert skupine Hauptman, večer pa se bo zaključil s projekcijo dokumentarnega filma o Feriju Lainščku Feri (Primož Meško, Slovenija, 2021).

Zadnji dan festivala, 28. avgusta bo v domKULTure muziKafe video pogovor s častno gostjo festivala Ano Luiso Amaral, ob 15. uri pa bo staro mestno jedro Ptuja preplavila Promenada okusov: Poezija okusov, na kateri bodo obiskovalci lahko raziskali očarljivo staro ptujsko mestno jedro. Vinsko-kulinarični sprehod bodo obogatile številne umetniške intervencije in pesniški nastopi. Pesniška branja bodo tudi v Križevcih pri Ljutomeru in na Janškem vrhu, dogajanje na Ptuju pa bo po Velikem pesniškem branju zaključil koncert dua Silence.