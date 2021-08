Umrl bobnar Rolling Stonesov

Charlie Watts

© Wikimedia Commons

V starosti 80 let je danes umrl bobnar skupine Rolling Stones Charlie Watts, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil njegov agent, ki ga je označil za enega največjih bobnarjev generacije.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš dragi Charlie Watts," je v sporočilu zapisal njegov agent. Dodal je, da je umrl mirno v bolnišnici v Londonu v krogu svoje družine.

Wattsov tiskovni predstavnik je že v začetku avgusta sporočil, da bobnar iz zdravstvenih razlogov ne bo sodeloval na jesenski ameriški turneji skupine. "Charlie je prestal uspešen poseg, vendar zdravniki menijo, da potrebuje počitek," je agent povedal tedaj, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Watts, ki je junija praznoval 80 let, je bil član Rolling Stonesov od leta 1963. Z Mickom Jaggerjem in kitaristom Keithom Richardsom je spadal med najstarejše člane slavne skupine.

Leta 2004 se je zdravil zaradi raka na grlu.

Watts je veljal za precej mirnega v primerjavi z drugimi člani skupine in je bil redko v soju žarometov. Znan je bil po svoji ljubezni do jazza in bluesa.

Leta 1964 se je poročil s Shirley Ann Shepherd, s katero sta imela hčerko. "Charlie je bil ljubljeni mož, oče in dedek ter kot član Rolling Stonesov eden največjih bobnarjev svoje generacije," je v sporočilu še zapisal agent.

LNNPNweSbp8

dr9u9LToZZ4

_3XzO_cOOVU