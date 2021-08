V Izoli se začenja Kino Otok

V Izoli se z otvoritveno projekcijo italijanskega filma Assandira drevi ob 20. uri v Letnem kinu Arrigoni začenja osrednji del 17. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema, ki bo trajal do 29. avgusta. V festivalski program je letos vključenih 34 celovečernih in 97 kratkih filmov.

Festival Kino Otok je do lani tradicionalno potekal v začetku junija, vendar so ga lani zaradi epidemije covida-19 prestavili na termin konec avgusta. Termin ponavljajo tudi letos, za prihodnje leto pa si želijo, da bi lahko festival ponovno priredili v začetku junija.

Otvoritveni film Assandira je režiral Salvatore Mereu, v njem pa se, kot so zapisali organizatorji, "v obliki klasične detektivke odvije izrazito neklasična pripoved o neki družini in ljubezenskem trikotniku, o trku generacij, ki med seboj nista zmožni komunicirati".

Festival ponuja še filme Krt (Maite Alberdi), Ne pogreb, temveč vstajenje (Lemohang Jeremiah Mosese), Sanremo (Miroslav Mandić), pri čemer jih bo obiskala tudi ekipa filma, film Pes, ki ne utihne (Ana Katz) in Najemnik: zgodba o londonski megli (Alfred Hitchcock). Projekcija slednjega bo v okviru evropskega projekta Movies in Motion / Kino Istra, za glasbeno spremljavo v živo bo poskrbel glasbeni trojec Jimmy Barka Experience.

V sekciji Ljubo doma bo slovensko premiero doživela slovenska manjšinska koprodukcija Oaza srbskega scenarista in režiserja Ivana Ikića, projekciji bo sledil pogovor z režiserjem. Iz sekcije 35-mm kulture med drugim izpostavilajo film Alida o filmski igralki Alidi Valli, pri čemer bo projekciji sledi pogovor z režiserjem Mimmom Verdesco, iz sekcije Signali pa film Lucio Dalla in njegova pesem, ki je poklon velikemu italijanskemu kantavtorju Luciu Dalli.

Na festivalu pričakujejo tudi katalonskega režiserja Marca Recho. Prikazali bodo njegov film Avgustovski dnevi, oktobra bo projekcija njegovega filma Prostost v ljubljanskem Kinodvoru, sledila ji bo retrospektiva v Slovenski kinoteki.

Video na plaži prinaša pet eklektičnih programov in 56 sodobnih kratkometražcev. Letošnja posebnost programa za otroke in mlade Podmornica je bo po besedah programske koordinatorice Ane Cerar, da so tokrat prvič enega od filmov - Brez strehe in zakona Agnes Varda - izbrali mladi sodelavci; gre za program mednarodnega projekta Film v gibanju. Program, namenjen profesionalcem, Pro otok pa bo oktobra potekal v Ljubljani.

V sodelovanju s sorodnimi organizacijami in iniciativami pripravljajo tudi spremljevalni program pod naslovom In še več; med drugim razstavo študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici v Galeriji Salsaverde in sodelovanje z društvom Robida iz obmejne vasice Topolo/Topolove v Benečiji, ki izdaja istoimensko revijo o kulturi in umetnosti. Člani društva bodo na festivalu nabirali snov za novo tematsko številko, v celoti posvečeno temi otoka.

V Izoli bodo glavna prizorišča filmskih projekcij Art kino Odeon in Kulturni dom ter Letni kino Arrigoni, ki je lani zamenjal Letni kino Manzioli, v parku Svetilnik pa bo na prostem prikazan program Video na plaži.