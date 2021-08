Ženska pa ne

In če bi bila Tea Teo?

Moški, ki je na Kredarici udaril Teo Jarc.

© izrez iz videa na FB strani Piščalka

Že dolgo nismo slišali toliko neumnosti kot ta teden. Naprej o gorskih kočah in hribih. Leta 2021 smo izvedeli, da po hribih hodimo kot miške, vsi šepetajo, si izmenjujejo vljudne fraze, nihče ni glasen. Seveda po gorah hodimo zaradi njih lepot (kako nas takoj zanese v rustikalno kekčevsko leporečje, kajne), a da tam šepetamo kot v filharmoniji, to pa pač ni res. Zlasti ne v kočah in pred njimi.