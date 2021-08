Kosovski novi val

Mladi kosovski filmarji nizajo uspeh za uspehom na vodilnih mednarodnih filmskih festivalih, sledi teh uspehov pa vodijo v – Prizren

Projekcija v Mesečevem kinu v prizrenski trdnjavi, enem od prizorišč festivala Dokufest, ki se je rodil iz upora proti temu, da mesto ni imelo niti enega kina več

© Elmedina Arapi

Serija udeležb kosovskih filmarjev na vodilnih filmskih festivalih leta 2021 se bere kot seznam želja resnega kinoprofesionalca: Blerta Basholli januarja s Panjem na Sundanceu, največjem in najpomembnejšem festivalu neodvisnega filma, Norika Sefa februarja z Iskanjem Venere v Rotterdamu, Samir Karahoda s kratkim filmom Ni prostora maja v Cannesu in septembra v Torontu, Leart Kola avgusta v Locarnu s Štirimi tabletami na noč, Luana Bajrami s filmom Hrib, na katerem rjovijo levinje avgusta v Sarajevu, septembra pa potuje v Benetke. A ne gre le za udeležbo: Blerta Basholli je v Sundanceu prejela kar tri nagrade (za najboljši film in režijo ter nagrado občinstva), Norika Sefa se je iz Rotterdama vrnila s posebnim priznanjem žirije, tri mlade levinje iz filma Luane Bajrami so bile nagrajene za najboljšo žensko vlogo v Sarajevu, Karahoda pa je v igri za nagrado Evropske filmske akademije.