Slovenska kratka filma uvrščena na uveljavljena tuja festivala

Dom je, kjer je hiša režiserja Petra Cerovška ter Delčki scenarista in režiserja Arona Horvatha

Delčki

© Samo Tanaček

V tekmovalnem programu 24. Festivala kratkega filma v Bruslju, ki poteka od 28. avgusta do 5. septembra, bo prikazan kratki igrani film Dom je, kjer je hiša režiserja Petra Cerovška, kratki igrani film Delčki scenarista in režiserja Arona Horvatha pa se je uvrstil na danski mednarodni filmski festival Odense, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Cerovškov kratkometražec Dom je, kjer je hiša se je v tekmovalni program festivala v Bruslju uvrstil med več kot 6700 prijavljenimi kratkimi filmi. Festivalska edicija je letos dvojna saj je v letu 2020 festival zaradi epidemije odpadel. Kot so zapisali na Slovenskem filmskem centru (SFC), se bo 98 filmov mednarodnega tekmovalnega programa poleg za glavne festivalske nagrade potegovalo tudi za nominacijo za nagrado oskar.

Svetovno premiero je slovensko-srbska koprodukcija imela leta 2019 na festivalu Vienna Shorts. Protagonista Luka in Luna živita v babičini hiši, ki za njiju predstavlja cel univerzum. Vsaka želja po spremembi se šteje za največjo izdajo, so vsebino povzeli ustvarjalci.

Horvathovi Delčki pa so se uvrstili na najstarejši danski filmski festival Odense, ki bo potekal od ponedeljka do 5. septembra. Tudi na tem festivalu je bila po zapisu SFC konkurenca za izbor filmov velika, saj se je za leto 2021 skupaj prijavilo 3229 filmov, v tekmovalni program pa jih je bilo izbranih 112. Tudi ti filmi se poleg glavnih festivalskih nagrad potegujejo za nominacijo za nagrado oskar.

V kratkem filmu Delčki spremljamo dan v življenju Tea in Ksaverja, ki ju po dveh mesecih obišče oče, voznik kamiona. Njuna mama je nad obiskom manj navdušena, vendar Teo ne želi zamuditi obisk tekme formule 1.

Svetovna premiera Delčkov je bila lani v tekmovalnem programu 43. mednarodnega filmskega festivala za mlado občinstvo Lucas, na minulem 23. Festivalu slovenskega filma pa je film prejel vesno za najboljši kratki igrani film.