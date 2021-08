V Mariboru se začenja 15. Platforma sodobnega plesa

Do nedelje se bo zvrstilo devet plesnih in glasbeno-gibalnih predstav, pogovori z ustvarjalci in dokumentarni film

La Macana: Roza samorogi

Od 31. avgusta do 5. septembra bo v Mariboru potekala 15. Platforma sodobnega plesa. Tema letošnjega festivala je sobivanje, plesne predstave, ki so na programu, pa po besedah umetniške in programske vodje Mojce Kasjak tematizirajo odnose. Na festivalu se bo zvrstilo devet plesnih in glasbeno-gibalnih predstav, pogovori z ustvarjalci in dokumentarni film.

"Sedanji časi, ki so polni omejitev in številnih drugih ukrepov, predstavljajo v kontekstu bivanja velik izziv. Znotraj teh pogojev je umetnost bivanja in sobivanja zelo aktualna tema, saj odpira mnoga vprašanja. Ali znamo in zmoremo sobivati in s katere perspektive sodobni plesni ustvarjalci preučujejo družbene, kulturne in politične konstrukcije sobivajočega telesa, se sprašujejo gostujoči umetniki, ki se na letošnji Platformi predstavljajo z izbranimi koncepti," pojasnjuje Mojca Kasjak.

Osrednji program plesnih predstav danes odpirata koreograf in plesalec Tomas Noone iz Barcelone s plesno-lutkovno predstavo Po zabavi / After Party in profesionalni sodobni plesalec Beno Novak, ki se je plesno kalil v Salzburgu, Londonu in New Yorku, s predstavo Materija.

Uradno odprtje festivala bo v sredo v Minoritski cerkvi z glasbenim performansom s plesno improvizacijo (Od)zven Alje Petrič in Vaska Atanasovskega.

Eden od vrhuncev letošnjega programa bo po navedbah organizatorjev tudi gostovanje španske skupine La Macana, ki se bo občinstvu predstavila v četrtek s predstavo Roza samorogi/ Pink Unicorns. Gre za skupino, ki sta jo leta 2009 ustanovila mednarodno priznana avtorja Caterina Varela in Alexis Fernandez, ki sta sodelovala že z različnimi evropskimi gledališči.

Na letošnji Platformi sodobnega plesa se bo predstavil tudi indijski umetnik Jaskaran Anand, ki od leta 2015 živi in dela v Linzu. V Mariboru bo nastopil v soboto z interdisciplinarnim performansom Nadaljnje hiberniranje / Hibernating Further z zvočno-video inštalacijo in plesom.

Na festivalu bodo nastopile še Ana Romih s predstavo Lahkotnost, hrvaško slovenska plesna koprodukcija Petre Hraščanec Skupaj / Skupa, premierno pa bo z novo predstavo Padati v ljubezen nastopila tudi April Veselko.

Novost letošnjega festivala so Srečanja z umetniki oz. vodeni pogovori z ustvarjalci, ki bodo potekali po vsaki predstavi.

Festival se bo zaključil v nedeljo z dokumentarnim filmom Gibaj! Pleši svoje življenje / Move! Dance your life, ki na edinstven, poetičen in estetski način govori o plesu na različnih koncih sveta.

Platforma sodobnega plesa je leta 2007 nastala iz potreb plesne scene z namenom profesionalizacije, mreženja, povezav in sodelovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. "Do sedaj je ponudila predstavitve 211 avtorjev, 383 izvajalcev in 190 javnih dogodkov, plesnih predstav, strokovnih razprav in konferenc, umetniških laboratorijev ter prikazov številnih umetniških projektov.