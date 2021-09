Film tedna: Okus lakote

Zgodba o ljubezni in strasti, družini in vrhunski kulinariki

V Kinodvoru Ljubljana bo 8. septembra ob 20.30 premiera danskega filma Okus lakote, ki ga je režiral g. Boe. Zgodba v petih poglavjih govori o ljubezni in strasti, družini in vrhunski kulinariki.

Maggie in Carsten se ljubita, imata dva čudovita otroka in lastno gurmansko restavracijo Malus. On je virtuozni kuharski mojster, ona pa antropologinja hrane. Njuno življenje je skoraj popolno, manjka jima le še prestižna Michelinova zvezdica – in zanjo sta pripravljena žrtvovati prav vse... Nekega dne Carsten prejme pismo, v katerem piše, da njegova žena ljubi drugega. Kdo mu je poslal pismo in zakaj? V svoji nenehni strasti in iskanju najvišjega priznanja pozabljata, da ima vse svojo ceno.

"Hrana je večplastno področje, kjer se stikajo kultura, zgodovina in celo politika. Način, kako hrano pridelujemo, gojimo in pripravljamo v kuhinjah, odraža družbo, v kateri živimo. Ta vidik me zanima. Prvo srečanje med Maggie in Carstenom pokaže, da je hrana veliko več kot le nekaj, kar ima dober okus. Carstena zanima, kakšen okus ima, Maggie pa, kaj pomeni. V zahodnem svetu] imamo v mnogih pogledih preveč vsega. To je nenavaden problem, toda če hočeš živeti kar najbolj polno življenje, se zdi želja po tem, da bi imel vse, pristna in resnična. Zdi se nam, da imamo pravico imeti vse in sami od sebe zahtevamo uspeh na vseh področjih – tako v zasebni kot v javni sferi. Kako se s tem spopasti, pa je vprašanje, s katerim se sooča marsikdo med nami. Upam, da se bodo ljudje lahko poistovetili s preprosto zgodbo o iskanju sreče in miru v zelo stresnem okolju. Kako segati po veličini, hkrati pa sprejeti, da je življenje takšno, kakršno pač je," je o filmu zapisal režiser.

Christoffer Boe je za svoj celovečerni prvenec Rekonstrukcija leta 2003 prejel nagrado zlata kamera na festivalu v Cannesu, istega leta pa ga je združenje filmskih kritikov FIPRESCI razglasilo za režiserja leta. Njegov film Dosje 64 (2018), četrta iz serije ekranizacij priljubljenih kriminalnih romanov o policijskem oddelku Q, je bil na Danskem velika komercialna uspešnica.

gjdYdkD6KpQ