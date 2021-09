Abba se vrača

Nov album in koncert v Londonu

© Flickr

Legendarna švedska pop skupina Abba je po skoraj štirih desetletjih od prenehanja delovanja napovedala vrnitev z novim albumom in koncertom v Londonu, na katerem bodo namesto članov skupine na odru njihovi avatarji, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Album bo po napovedi izšel 5. novembra, šov pa bo predvidona izveden maja 2022.

"Abba smo ustvarili nov album," sta v četrtek preko video predstavitve v Londonu napovedala člana skupine Bjorn Ulvaeus in Benny Andersson, nato pa sta se na prizorišču pojavila še v živo, oba oblečena v črno in predstavila novi album.

Andersson je dejal, da je album v zadnji fazi priprav pred predstavitvijo občinstvu, ob tem pa je po pisanju AFP opisal vrnitev skupine v studio: "Minilo je 40 ali 39 let, a zdelo se je, kot da čas ni minil. Bilo je osupljivo." Dodal je, da so ustvarjali "kolikor dobro lahko pri svojih letih". Vsi štirje člani skupine so namreč stari čez 70 let.

Ulvaeus pa je dejal, da si še v sanjah ne bi predstavljal, da bodo po 40 letih od prenehanja sodelovanja izdali novi album v tako prijateljskem duhu. "Pisati pesmi je najbolj zabavna stvar, ki jo lahko počneš," je presodil.

Poleg albuma, ki bo izšel v začetku novembra, sta napovedala še šov ABBA Voyage, ki bo v Londonu izveden maja prihodnje leto. Glasbeniki se ne bodo podali na oder, namesto njih bo občinstvo gledalo avatarje, ustvarjene s hologramsko tehnologijo. Sta pa člana skupine dejala, da bodo digitalni liki ustvarjeni po njihovi podobi iz leta 1979, ko so bili na vrhuncu slave. Šov bo vključeval 22 skladb, večinoma starih uspešnic, trajal pa bo 90 minut, je še povzela AFP.

Člani švedske pop skupine so se v studio vrnili že leta 2018 in že tedaj so javnosti sporočili, da se jim je ob združitvi zdelo, kot da od zadnjega srečanja ne bi minilo več kot 35 let. V četrtek so v Londonu predstavili tudi novi skladbi I Still Have Faith in You in Don't Shut Me Down, ki ju odlikuje za skupino značilni zvok.

Abba, katere del sta tudi pevki Anni-Frid Lyngstad in Agnetha Faltskog, je med letoma 1972 in 1982 nanizala številne uspešnice, mednarodno slavo pa ji je prinesla zmaga na Evroviziji leta 1974 s skladbo Waterloo. Kljub temu, da je skupina razpadla že v začetku 80. let minulega stoletja, so s svojimi zimzelenimi uspešnicami vse do danes ohranili zvesto bazo oboževalcev in v pol stoletja prodali več kot 400 milijonov albumov. Med njihovimi najbolj znanimi skladbami so Dancing Queen, The Winner Takes It All in Take a Chance on Me.

xFrGuyw1V8s

-crgQGdpZR0

0dcbw4IEY5w