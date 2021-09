Sedma edicija festivala Lezbična četrt

Od 7. do 12. septembra v Ljubljani

BloodSisters: Leather, Dykes and Sadomasochism

Od 7. do 12. septembra bo v Ljubljani potekal 7. festival Lezbična četrt v organizaciji Društva Škuc. Na festivalu se bodo z razstavo Po korakih na dvorišču Inštituta za novejšo zgodovino ozrli v aktivistično preteklost, zvrstili pa se bodo še drugi filmski, glasbeni in literarni dogodki.

Lezbično četrt bo danes odprla projekcija dokumentarnega filma BloodSisters: Leather, Dykes and Sadomasochism, ki predstavlja lezbično leatherdyke in BDSM sceno v San Franciscu. Na festivalu so zapisali, da gre za "provokativno pionirsko delo, ki je pretreslo erotične in aktivistične meje tedanje lezbične skupnosti". Po projekciji bo preko spleta potekal pogovor z režiserko Michelle Handelman.

V sredo bo na dvorišču Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani od 17. ure dalje na ogled fotografska razstava Po korakih, s katero v Društvu Škuc napovedujejo digitaliziran arhiva Škuc-LGBT od leta 1984 naprej. Na odprtju bo med drugimi spregovorila Marina Gržinić, pomembna akterka alternativnih 80. let, za glasbeno podobo pa bo poskrbela kantavtorica Ksenija Jus.

V sklopu festivala napovedujejo dva glasbena dogodka. V sredo bo v atriju Galerije Škuc nastopila glasbenica in pesnica Ana Resnik, ki sodeluje s studiem Dravle Records in z znanimi raperji. V petek pa bo na vrtu Kluba Tiffany na Metelkovi nastopila Masayah, slovenska hip-hop in r&b izvajalka, ki je pri 18. izdala prvi single Pusto, in se hitro povzpela na vrh slovenske hip-hop scene. Po koncertu bo glasbo vrtela DJ Lili Put Put.

Originalni plakat za film Bloodsisters

© arhiv filma

V okviru festivala bo potekalo tudi živahno literarno dogajanje. V sredo bo v atriju Galerije Škuc svojo zbirko O ljubezni, batinah in revoluciji (Založba Goga) predstavila hrvaška pisateljica Nora Verde. Svoja nova romana pa bosta v četrtek v medsebojnem navzkrižnem zasliševanju predstavili Nataša Sukič - Amplituda (Škuc Vizibilija) in Suzana Tratnik - Pontonski most (Beletrina). Dogodek bo potekal na stopnišču Mestne hiše pri lokalu Pritličje, na tem prizorišču pa bodo improvizatorke Špela Setničar, Teodora Švet, Nina Vombergar in Tanja Matijašević v predstavi Med vrsticami izhajale iz odlomkov omenjenih romanov.

V petek bo v Galeriji Škuc potekal pogovor o Rasnem kapitalizmu, intersekcionalnosti spolnosti, bojih in mejnih telesih. Z urednicama letošnje prve številke Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (ČKZ) Tjašo Kancler in Marino Gržinić bodo spregovorili "o teorijah in praksah odpora, o možnostih za drugačno prihodnost in za kritični odziv na belski strejt okcidentalni čas, ki se kaže kot edina možnost".

V sklopu festivala bo v sodelovanju z Alternative Tours organizirana lezbična tura po Ljubljani, ki jo bo vodila Suzana Tratnik, zvečer pa bo uradni del festivala sklenila projekcija hrvaškega dokumentarca Nun of my Business o nekdanjih nunah, ki sta postali lezbični par. Film je prejel nagrado občinstva na festivalu ZagrebDox 2020, več o vsebini pa bo po projekciji povedala režiserka Ivana Marinić Kragić.