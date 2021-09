Umik razpisa za miniserijo po Jančarjevem romanu

Z ministrstva sporočili, da razpis umikajo na željo avtorja

Drago Jančar

© Wikipedia

Ministrstvo za kulturo je pred dnevi objavilo razpis za mini serijo po romanu Draga Jančarja To noč sem jo videl. Vrednost razpisa je bila dva milijona evrov, namenjen pa je bil obogatitvi predstavitve Jančarja na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023. V torek zvečer so z ministrstva sporočili, da razpis na željo avtorja umikajo.

"Razpis je nastal na osnovi dejstva, da bo Slovenija leta 2023 častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu, kjer bo osrednji gost pisatelj Drago Jančar, avtor enega največkrat prevedenih ter doma in v tujini nagrajenih romanov. Z mini serijo bi na ta način v okviru najpomembnejšega knjižnega sejma na svetu dodatno obogatili in promovirali slovensko ustvarjalnost na področju kulture," so sporočili z ministrstva za kulturo.

"Čas za tak razpis in kakršnokoli razpravo o filmski seriji ni dober."



Drago Jančar

Dodali so, da so z načrtovanim projektom na ministrstvu želeli, "da bi takšna mini serija igrala pomembno vlogo pri še boljšem poznavanju tega imenitnega slovenskega književnika v svetu, hkrati pa tudi pri uveljavitvi sodobne slovenske avdiovizualne produkcije". "Odločitev gospoda Jančarja spoštujemo in hkrati obžalujemo," so še zapisali.

Roman To noč sem jo videl je izšel leta 2010 pri Modrijanu. Prinaša zgodbo glavne junakinje Veronike Zarnik, ki jo bralec spozna v petih poglavjih preko neposrednih udeležencev dogajanja. Pet pripovedovalcev - ljubimec, mati, zdravnik, mož in delavec na gradu Strmol - tako izriše podobo protagonistke ter medvojnega in povojnega časa na Slovenskem.

Jančar je za časnik Delo pojasnil, da je bil seznanjen z namenom ministrstva o snemanju miniserije za potrebo sejma v Frankfurtu in je bil tega tudi vesel. Hkrati pa je potrdil, da je prosil za umik razpisa, ker ni vedel zanj oziroma za čas njegove objave. Presodil je: "Čas za tak razpis in kakršnokoli razpravo o filmski seriji ni dober."

Pisatelj je za Delo spomnil še, da bo v Mariboru kmalu premiera odrske adaptacije romana v režiji Janeza Pipana: "Bomo videli, kako bo sprejeta ta občutljiva tematika. Skratka s filmom oziroma serijo se za zdaj nočem ukvarjati. Mislim tudi, da morajo imeti možnost za snemanje po svojih romanih še drugi slovenski pisatelji." S kresnikom nagrajeni Jančarjev roman To noč sem jo videl je bil sicer izjemno dobro sprejet med kritiko in bralci, tako doma kot v tujini.

Ob objavi razpisa za miniserijo so se na družbenih omrežjih pojavili številni komentarji, med drugim glede tega, da je bilo delo, po katerem bo snemana miniserija, vnaprej določeno kot tudi glede same vrednosti razpisa v višini dva milijona evrov v razmerju s siceršnjimi sredstvi, ki jih država namenja za film. Delo je za primerjavo navedlo, da je šestdelna serija Jezero po romanu Tadeja Goloba stala 750.000 evrov, petdelna TV serija Primeri inšpektorja Vrenka po delih Avgusta Demšarja pa 837.000 evrov.

Na SFC pa so bili razpisu naklonjeni. Za STA so spomnili, da si kot osrednja filmska institucija že vrsto let prizadevajo za povečanje sredstev za filmsko in avdio-vizualno področje, "zato vsakršna dodatna vlaganja v to področje pozdravljamo".

"V Evropi je produkcija TV serij izjemnega pomena in predstavlja gonilo filmske industrije. Kot je zapisano v naši aktualni strategiji, v Sloveniji nujno potrebujemo razvojno in tudi resnejše TV produkcijsko okolje in podporo, saj bomo le na tak način lahko spodbudili nastajanje kakovostnih in ambicioznejših TV in spletnih serij," so še dodali na SFC.