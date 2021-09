»Ta projekt je gromozanski«

Futuristična in distopična pripoved o padcu Troje

Punchdrunk: The Burnt City

Britanska gledališka skupina Punchdrunk, znana po interaktivnih predstavah na posebnih lokacijah, je pripravila futuristično in distopično obarvan projekt na temo trojanske vojne z naslovom Požgano mesto (Burnt City). Premiera bo marca, v prostorih nekdanjih londonskih tovarn orožja Royal Arsenal, piše britanski The Guardian.

Skupina Punchdrunk, ki slovi po ustvarjanju labirintskih gledaliških pustolovščin na neobičajnih lokacijah, se bo lotila svojega doslej najdražjega in najambicioznejšega projekta - futuristične in distopične pripovedi o padcu Troje.

Projekt z naslovom Burnt City bo od marca 2022 dalje na sporedu v ogromnih stavbah v okolici novega sedeža skupine v prizorišču Woolwich Works, novem ustvarjalnem središču na območju nekdanjih tovarn orožja Royal Arsenal na jugovzhodu Londona.

Tam bodo ustvarjalci postavili antična svetova Troje in Miken, ki bosta dobila distopično znanstvenofantastično preobleko, kjer se bo naenkrat lahko sprehajalo približno 600 gledalcev. V treh urah spektakla bodo lahko naleteli na bogove, pošasti in morda na kakšen skrivni prehod.

Režiserja Felix Barrett in Maxine Doyle sta med ogledom nekdanje tovarne Royal Arsenal, v kateri se bosta kmalu znašla antična svetova Troje in Miken, za The Guardian povedala, da je predstava nastajala kar deset let.

Požgano mesto (Burnt City) se bo razprostiralo na 9290 kvadratnih metrih, kar bo obiskovalcem omogočilo veliko prostora in ohranjanje medsebojne razdalje. Maske, ki jih bo skupina Punchdrunk oblikovala sama in jih nato razdelila gledalcem, bodo namenjene tako zaščiti kot tudi ustvarjanju vzdušja.

Obiskovalci bodo lahko med drugim pokusili napitek po vzoru starogrške pijače kykeon in si ogledali ulice, palače, hotel in opero, ki bodo zgrajeni v naslednjih šestih mesecih. V obeh svetovih bo skupaj nastopala približno 40-članska igralska zasedba. "Ta projekt je gromozanski," je dodala režiserka.

Obiskovalci gledališč so se sicer med pandemijo navadili zaščitnih mask in fizične distance, pri gledaliških doživetjih skupine Punchdrunk pa je oboje prisotno že vrsto let, navaja britanski medij. Že v sklopu njihove zadnje velike predstave Utopljenec (The Drowned Man, 2013) se je občinstvo po podrobno oblikovanih prizoriščih sprehajalo z maskami.

Novo londonsko ustvarjalno središče Woolwich Works se bo za javnost sicer odprlo 23. septembra, skupina Punchdrunk pa bo vanj prinesla več kot 100 zaposlitev, tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo in umetniki.