Nestrpnost kot problem sodobne družbe

Danes se v Ljubljani pričenja festival Hiša strpnosti

Saul in Ruby - Bend preživelih

Od 8. do 14. septembra bo v Mini teatru potekal 7. festival Hiša strpnosti, mednarodni filmski festival, ki vključuje filmske projekcije, izobraževalna jutra, gledališke predstave, razstave in koncerte. Festival od leta 2015 organizirata Mini teater in Judovski kulturni center Ljubljana.

Odprtje festivala bo danes ob 19. uri s projekcijo dokumentarca Saul in Ruby - Bend preživelih v režiji Toda Lendinga. Kot številni preživelci holokavsta sta se Savel in Ruby preselila v Ameriko, osnovala družini in začela karieri, se postarala in se upokojila na južni Floridi. Pokoj bi lahko bilo zadnje poglavje v njuni zgodbi. Ampak odločila sta se, da bosta osnovala skupini, ki igra klezmer. Poimenovala sta jo Skupina preživelcev holokavsta. Skupina prikliče grenko-sladke spomine na otroštvo na Poljskem, a je predvsem praznovanje življenja.

5VgtCCYaj1c

Festival s "skrbno izbranim umetniškim programom opozarja na probleme sodobne družbe in spodbuja k razmišljanju ter razpravam o strpnosti, izključevanju in sovraštvu do marginaliziranih skupin", so zapisali organizatorji.

Organizatorji želijo s celotnim festivalom širiti idejo o strpnosti in pomenu spoštovanja, tako medsebojnega kot spoštovanja različnosti. Še posebej pri mladih, saj je najpomembnejši del festivala, izobraževalni program, namenjen učencem višjih razredov osnovne šole, dijakom in študentom. Gre za "izobraževalna jutra, ki odlične filme povezujejo z različnimi predavanji, ter za srečanja s preživelimi iz druge svetovne vojne", so zapisali v Mini teatru.

Glavni umetniški program predstavlja filmski program, ki obsega igrane, dokumentarne in kratke filme z vsega sveta. ki so prejeli številna priznanja na najpomembnejših svetovnih festivalih ali so bili nominirani za najuglednejše nagrade, med njimi Ana Frank: Vzporedne zgodbe (r. Sabine Fedeli in Anna Migotto), v katerem Helen Mirren hodi po stopinjah Aninega življenja in življenja petih drugih žensk, ki so bile kot deklice in mladostnice deportirane v koncentracijska taborišča, ampak so preživele holokavst. Prejemnica oskarja bo predstavila Anino zgodbo z besedami iz njenega dnevnika.

FzT7-NfkxLA

Vsi dogodki festivala so brezplačni, vstopnice pa je mogoče dobiti na blagajni Mini teatra.

Več o programu na tej povezavi >>