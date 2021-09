Kredibilnost medija je odvisna od sogovornikov, ki v njem nastopajo

Profesor Rajko Pirnat v torkovih Odmevih

Ko je v ponedeljek vrhovno sodišče razsodilo, da bo zavrnilo izdajo začasne odredbe, s katero je Slovenska tiskovna agencija (STA) oporekala vladni uredbi o delovanju agencije, pri čemer je vrhovno sodišče v izreku sodbe povedalo, da je uredba sicer popolnoma nepotrebna, saj dva zakona, sedmi protikoronski in zakon o STA, vladi oziroma državi jasno nalagata financiranje agencije na podlagi sprejetega poslovnega načrta v mesečnih zneskih, sta se v javnosti nemudoma pojavili dve interpretaciji. Interpretacija agencije, da je zdaj še enkrat, a tokrat od vrhovnega sodišča, povedano, da vlada mora mesečno financirati STA ( jim torej nakazovati denar), ter seveda interpretacija vlade oziroma šefa Ukoma Uroša Urbanije, da je sodišče zavrnilo zahtevo agencije. Obe trditvi seveda držita in v naslednjih urah oziroma dneh smo bili odvisni samo od tega, katera izmed strani bo svoje mnenje lahko bolj jasno povedala in prepričala več prebivalcev te države. Vmes se je zgodil še mediacijski postopek pri predsedniku republike, kjer se je Uroš Urbanija še enkrat zlagal, kako zelo si vlada želi, da bi STA normalno dobivala sredstva. Seveda, prišlo je tudi še eno pismo evropske komisije, ki je vlado spet opozorilo, naj neha izvajati pritisk na STA.