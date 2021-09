Film tedna: Divja Slovenija

Dokumentarni prelet skozi bogastvo naravnega okolja v Sloveniji

V Kinodvoru Ljubljana je na ogled novi film Mateja Vraniča Divja Slovenija, čudovit dokumentarni prelet skozi bogastvo naravnega okolja v Sloveniji. Filmu dajejo poseben pečat izjemno redko videni prizori v naravi.

Med visokimi alpskimi vrhovi se v snežni odeji skrivajo belke, kozorog pa ponosno dviga rogove. Mladič rjavega medveda se skobaca iz brloga. Belorepec z dvometrskimi perutmi se požene nad krapa. V morju plava jata kavalov. Film predstavlja pestro favno in floro naših krajev, pri čemer se osredotoča na sesalce in ptice, prikazane pa so še nekatere zanimive vrste dvoživk, rib, žuželk in rastlin. V filmu se podamo med najvišje alpske vrhove in v odmaknjene dinarske gozdove, potujemo preko panonskih ravnic, se spustimo v podzemne jame in pod gladino Jadranskega morja.

"Divja Slovenija je naravni dokumentarec, dokumentarec o naravi v slogu Davida Attenborougha. In ja, težko je bilo uskladiti termine z vsemi temi živalmi, ki kar prekipevajo od življenja. Preveč so zasedene. Preveč so nemirne, vročične, hektične. Samo pomislite: vodomca si ravno urejata stanovanje (rov v breg si »kopljeta« na unikatno trajnosten način), bobri si ravno gradijo jez, ki bi jih približal hrani (in pri tem se držijo načela »zero waste«), netopirji ravno jurišajo nad roje žuželk, gamsi pa se ravno grebejo za seks. Ruševci tudi. In plavčki prav tako. Seks ali intervju? Oboje! Vranič nas z briljantnimi posnetki in strumnim vokalom Jureta Longyke odpelje v pestro, bogato, osupljivo slovensko divjino (Krakovski pragozd, Planinsko jezero, Murska šuma, Julijci, kraške jame ipd.), kot da bi hotel dopolniti referendum o vodi in reči: bi vso to lepoto res prepustili neoliberalnim plenilcem?, je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

Matej Vranič je slovenski profesionalni fotograf in filmski ustvarjalec. Zmagal je na tekmovanju Best Photography of Slovenia, leta 2017 pa je prejel naziv Slovenski naravoslovni fotograf leta. Njegove fotografije so bile razstavljene v številnih galerijah. Za revijo National Geographic Slovenija je pripravil vrsto zgodb o divjih živalih. Danes je, bolj kot na fotografijo, osredotočen na snemanje dokumentarnih filmov o prostoživečih živalih. V Kinodvoru so predvajali njegov prvi celovečerni dokumentarni film Ptice jezer.

0UnNC4e8VCQ