Beneški zlati lev filmu o mladi ženski, ki tvega zapor, ko poskuša narediti splav

Zmagovalci 78. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah

Zlatega leva za najboljši film na 78. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je prejel francoski film L'evenement (Dogodek) v režiji Audrey Diwan. Srebrni lev, velika nagrada žirije, pa je na nocojšnji podelitvi pripadla italijanskemu filmu E' stata la mano di Dio v režiji Paola Sorrentina.

Dogajanje zmagovalnega filma letošnje Mostre je postavljeno v 60. leta minulega stoletja v Franciji in pripoveduje zgodbo mlade ženske, ki tvega zapor, ko poskuša narediti splav.

XBEqxZr8w-E

5j7Eug3s63U

Z veliko nagrado žirije ovenčani Sorrentinov avtobiografski film E' stata la mano di Dio (Bila je božja roka) pa je postavljen v Neapelj 80. let minulega stoletja in v ospredje postavlja odraščajočega fanta. Naslov filma se navezuje na legendarni gol z roko, ki ga je argentinski nogometaš Diego Maradona zadel na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1986.

Srebrnega leva za režijo je prejela novozelandska scenaristka, producentka in režiserka Jane Campion za film The Power of the Dog.

Nagrado za scenarij je žirija namenila ameriški igralki, režiserki in scenaristka Maggie Gyllenhaal za film The Lost Daughter, ki ga je tudi režirala.

Nagrado Coppa Volpi za najboljšo igralko je prejela Penelope Cruz za vlogo v filmu Madres paralelas režiserja Pedra Almodavarja, nagrado coppa volpi za najboljšega igralca pa je prejel John Arcilla za film On the Job: The Missing 8, ki ga je režiral Erik Matti.

Posebno nagrado žirije je prejel film Il Buco režiserja Michelangela Frammartina.

Nagrado žirije Marcello Mastroianni za najboljšo novo mlado igralko ali igralca pa je prejel Filippo Scotti za vlogo v Sorrentinovem filmu E' stata la mano di Dio.

V tekmi za zlatega leva je bilo letos 21 filmov. Ocenjevala jih žirija, ki ji je predsedoval z oskarjem ovenčani južnokorejski režiser Bong Joon-ho.

0BILnDhqKrk