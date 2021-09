Na Dunaju razstava o Almi M. Karlin

Mednarodna razstava, ki se bo odprla jutri, bo na ogled do 18. januarja

Na Dunaju bodo v sredo odprli razstavo o svetovni popotnici Almi M. Karlin. Postavitev v Weltmuseum Wien je konceptualno zasnovana kot monografija Neskončno potovanje Alme M. Karlin avtorice Barbare Trnovec. Dolgoletna preučevalka Alme Karlin je tudi sokustosinja razstave Sama okoli sveta, ki za slovensko muzealstvo predstavlja velik uspeh.

Mednarodna razstava, ki bo na ogled do 18. januarja 2022, je nastala v sodelovanju enega najuglednejših evropskih muzejev Kunsthistorisches Museuma Wien, Weltmuseuma Wien in Pokrajinskega muzeja Celje, ob podpori slovenskega veleposlaništva na Dunaju in Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji (SKICA).

Kustosa razstave sta Reinhard Blumauer iz Weltmuseumu Wien in Barbara Trnovec, dolgoletna raziskovalka življenja in dela Alme M. Karlin ter kustosinja in skrbnica njene zbirke v Pokrajinskem muzeju Celje. Med drugim je tudi avtorica monografije Neskončno potovanje Alme M. Karlin, podnaslovljene Življenje, delo, zapuščina, po kateri je zasnovana dunajska razstava.

Postavitev v prvem delu, ki nosi naslov Potovanje je učenje, predstavlja osupljivo potovanje celjske popotnice okoli sveta. Na ogled so dragoceni predmeti, ki jih je zbirala po poti, zdaj pa jih hrani celjski muzej. V drugem delu, naslovljenem Življenje je potovanje, pa je predstavljena njena biografija. V tem delu je na ogled tudi drevo iz Alminega groba.

Po besedah Barbare Trnovec je razstava vsebinsko izjemno bogata. "Obiskovalce seznanja z osupljivo življenjsko zgodbo Alme M. Karlin in jih nagovarja k premislekom, obenem pa je prava paša za oči, je pojasnila. Kot je še poudarila, so predmeti predstavljeni na način, "da prav vsak deluje kot umetnina."

Razstava poleg nemškega nosi tudi slovenski naslov, za kar se je Barbara Trnovec zelo zavzemala. Razstavo bo namesto kataloga pospremila omenjena monografija, ki je izšla tudi v nemškem in angleškem jeziku.

