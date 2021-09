Razglednice Aleša Debeljaka

Zbirka razglednic pesnika, esejista in vsestranskega misleca Aleša Debeljaka je njegovo videnje življenja, sveta in odnosov z ljudmi

© Andrew Zavacki

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bo od 18. septembra 2021 do 13. februarja 2022 na ogled razstava Saj grem samo mimo: Mozaik razglednic in prijateljstev Aleša Debeljaka. Razstava je muzejska nadgradnja predstavitve razglednic Aleša Debeljaka v knjigi Saj grem samo mimo (uredila Erica Johnson Debeljak), ki je izšla leta 2018 pri Mladinski knjigi, in prinaša določen del Debeljakovega opusa, ki je do sedaj poznan samo tistim, ki so ga bili neposredno deležni.

Zbirka razglednic pesnika, esejista in vsestranskega misleca Aleša Debeljaka na razstavi v SEM odkriva snovne in nesnovne utrinke - pričevalno zapuščino z brezkončno sporočilnostjo o njegovem videnju življenja, sveta in odnosov z ljudmi. Ideja o razstavi v SEM je zorela dlje časa in leta 2021, ko bi Aleš Debeljak praznoval svoj 60. rojstni dan, so njegove razglednice prvič predstavljene javnosti.

Z razstavo so razglednice iz knjige priromale med zidove muzejskih prostorov tudi zato, da obiskovalec ne bo samo bral, ampak tudi videl, da “se izgovorjena beseda izgubi, napisana pa ostane. Ampak glavni razlog je, da se pusti neka sled ljubezni in pozornosti!” (Aleš Debeljak, razglednica sinu Simonu, 15.11.2015)

© Andrew Zavacki

Knjiga Saj grem samo mimo je posvečena predvsem Debeljakovemu pisanju, razstava okoli tristotih razglednic pa ponazarja dialog najbolj plodnih razgledničnih dopisovanj, ki jih je Debeljak imel z določenimi sorodniki, prijatelji in kolegi. Bil je namreč strasten pisec razglednic, njihova sprednja, vizualna stran pa mu je bila enako pomembna kot zadnja, ki nosi besedilo. Največkrat se je loteval pisanja prav v sozvočju s podobo, ki jo je razglednica nosila, kajti tudi sama podoba ustvarja svoj narativ, kako je potrebno kakšno razglednico brati. Kot je zapisala Erica Johnson Debeljak: “Aleš je na razglednice izlival vse, najrazličnejša čustva in misli, informacije in inspiracije …”

Na razstavi so na ogled tudi razglednice Semezdina Mehmedinovića, bosanskega pesnika in dolgoletnega Debeljakovega prijatelja, ki je zanj razglednice celo narisal in se tako poklonil svojemu prijatelju, ki mu je razglednice pošiljal od vsepovsod in kamorkoli.

© Aleš Berger

Z razstavo SEM opozarja na razglednice kot pomemben vir za muzejsko raziskovanje, ki s svojo večplastno pričevalnostjo določenega časovnega obdobja lahko pomagajo pri razumevanju preteklosti (v svojih zbirkah jih SEM hrani več kot 5.000, datiranih od konca 19. stol. dalje; npr. zbirka fotografa Vekoslava Kramariča iz 30. in 40. let 20. stol., zbirka umetniških razglednic Maksima Gasparija, idr.).

Razglednice za razstavo so posodili: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Debeljakovi bližnji sorodniki ter prijatelji Aleš Berger, Meta Česnik, Marko Gabrijelčič, Ludwig Hartinger, Nela Malečkar, Semezdin Mehmedović, Boris A. Novak, Matjaž Pikalo, Petra Pogorevc, David Rivard, Mojca Šoštarko, Igor Štiks, Andrew Zawacki in Andrej Zdravič.