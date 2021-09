Po Franu še Franček

Slovarski spletni portal za mlade je od danes na voljo šolarjem, učiteljem in vsem, ki se učijo slovenščine

V Atriju ZRC so predstavili slovarski spletni portal za mlade Franček, ki je od danes na voljo šolarjem, učiteljem in vsem, ki se učijo slovenščine. Franček je nastal po vzoru portala Fran (beleži že več kot 200 milijonov iskanj) in ponuja slovarske vsebine v treh težavnostnih stopnjah: od 1. do 5. razreda, od 6. do 9. in srednja šola.

Kot je uvodoma povedala namestnica direktorja ZRC SAZU Mimi Urbanc, je velika čast ZRC SAZU, da ima pod seboj portal, uprt v mlade, ki jim ponuja osrednja jezikovna orodja, ki jim bodo lahko med drugim pomagala pri oblikovanju kritičnega pogleda in bodočemu snovanju odprte družbe.

Po besedah predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in vodje projekta Kozme Ahačiča Franček, ki je nastal v sodelovanju s 23 šolami, odlikuje preprosta uporaba. Vsak uporabnik se na portal lahko bodisi prijavi ali pa le izbere razred, ki ga obiskuje.

Mladi bodo lahko na portalu poiskali določeno besedo, rešili kakšno jezikovno zagato, zanje pa so pripravili tudi posebno igro Besedoboj, za učitelje pa bosta najbolj uporabni svetovalnica ter aplikacija Črkozmed, s pomočjo katere bodo lahko sestavljali naloge za učence.

Kot največji izziv je Ahačič omenil združevanje različnih jezikovnih priročnikov za portal, ne da bi pri tem potvarjali njihovo vsebino. Želeli so si, da bi bil portal s skoraj 100.000 besedami, pri katerem je sodelovalo 66 oseb, popoln, da bi lahko mladi le z nekaj kliki prišli do želene vsebine oz. jezikovne rešitve.

Franček je sad projektne skupine jezikoslovcev, ki se ni opirala na kakšen že obstoječ podoben portal, zato že pripravljajo monografijo, v kateri bodo predstavili svoje delo tudi tujim kolegom. Po mnenju Ahačiča je Franček unikum v širšem mednarodnem prostoru.

Portal je sestavljen iz osmih razdelkov: pomen, sopomenke, pregibanje, izgovor, frazemi, narečja, izvor in zgodovina, je povedal znanstveni sodelavec Andrej Perdih. Pri delu so uporabljali 13 že obstoječih slovarjev in druge jezikovne baze, pri delu pa je nastal tudi nov Šolski slovar slovenskega jezika.

Janoš Ježovnik iz inštituta Frana Ramovša je predstavil razdelek izgovor, v okviru katerega za sintetičen zvok skrbita dva robota, imenovana Renato in Nadja, kar 3600 besed pa izgovarjajo avtentični govorci. Pri narečnih besedah vabijo, da posamezniki posnamejo izgovorjavo in jim posnetek pošljejo, za kar je na voljo zelo enostaven postopek na portalu.

Nina Ledinek iz inštituta je predstavila aplikacijo Črkozmed, s pomočjo katere lahko učitelji ustvarijo delovne liste s 15 tipi jezikovnih nalog, Špela Petric Žižić pa je predstavila nov Šolski slovar slovenskega jezika, ki ponuja 2000 slovarskih sestavkov, za katere so vire iskali zlasti v šolskem korpusu učbenikov in v mladinski literaturi.

Jezikoslovka Nataša Jakop je opozorila še na sodelovanje s šolami oz. vzgojno-izobraževalnimi zavodi, v okviru katerih je sodelovalo 80 učiteljev, na predstavitvi pa so opozorili še na besedno igro Besedoboj, v kateri se lahko posamezniki pomerijo s slovenskimi književniki: Francetom Prešernom, Ivanom Cankarjem, Lili Novy, Srečkom Kosovelom, Valentinom Vodnikom in Zofko Kvedrovo.

Franček je sad projektne skupine jezikoslovcev, ki se ni opirala na kakšen že obstoječ podoben portal, zato že pripravljajo monografijo, v kateri bodo predstavili svoje delo tudi tujim kolegom. Po mnenju Ahačiča je Franček unikum v širšem mednarodnem prostoru.