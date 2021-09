Film tedna: Nekoč so bili ljudje

Slovensko-italijanska koprodukcija, ki je nastala po gledališkem tekstu za dva igralca Mele e negri

© Žiga Culiberg / Arsmedia

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 22. septembra ob 19.30 slavnostna premiera filma Nekoč so bili ljudje, tretjega celovečerca pisatelja in režiserja Gorana Vojnovića, avtorja knjižne in filmske uspešnice Čefurji raus! ter romanov Figa, Jugoslavija, moja dežela in Đorđić se vrača.

Leo je Italijan, ki živi v Sloveniji. Vučko je Bosanec, ki je kot otrok pribežal v Slovenijo. Leo v Sloveniji vztraja zaradi nekdanje žene Tanje in sina Luka, v upanju, da bodo spet postali družina. Ko jima banka odkloni obljubljeno posojilo za obnovo restavracije, sta Leo in Vučko prisiljena sprejeti ponudbo prevaranta Giannija. Ukrasti morata njegov tovornjak, da lahko Gianni pobere denar od zavarovanja. A namesto Giannijevega tovornjaka Leo in Vučko ukradeta tovornjak, poln beguncev, ter tako nehote postaneta krojilca usode podobno nesrečnih ljudi. Da bi rešila svoje denarne težave, se jih odločita prodati. In če se sprva še zdi, da jima za begunce ni vseeno, je v Leu in Vučku iz dneva v dan vse manj človeškega.

Slovensko-italijanska koprodukcija je nastala po gledališkem tekstu za dva igralca Mele e negri, ki ga je Tommaso Santi napisal pred več kot desetletjem, v predstavi pa je Borchi tudi igral. In prav on je v dogovoru s Kasumovićem prišel na idejo, "da bi lahko iz gledališkega teksta nastal krasen filmski scenarij". Santi se je tega lotil, a je zgodbo pustil v okolju Toskane, oziroma so nato ustvarjalci razmišljali celo, da bi jo postavili v Sarajevo.

Potem, ko so se glede režije filma povezali z Vojnovićem, je on dejal, da zgodbo vidi v Sloveniji, konkretno na območju tromeje, v "prostoru, ki ga meja določa in zaznamuje", drugo dimenzijo filmu pa je dalo tudi, da sta Leo in Vučko s spremembo prostora dogajanja postala migrant in begunec

"Film Nekoč so bili ljudje postaja z vsakim dnem bolj aktualen. Pa ne zato ker bi bil danes v Evropi problem beguncev in migracij večji kot pred leti, temveč zato ker smo mi iz vse manj človeški," pravi Vojnović.

V filmu igrajo: Francesco Borchi, Moamer Kasumović, Maruša Majer, Emir Hadžihafizbegović, Boris Cavazza, Jasna Žalica, Vlado Novak, Gregor Bakovič in drugi.

Scenarista filma sta Tommaso Santi in Goran Vojnović, pri filmu pa sodelujejo še direktor fotografije Miloš Srdić, skladateljica Tamara Obrovac, scenograf Marco Juratovec, montažer Ivor Ivezić, kostumografka Jelena Proković, oblikovalka maske Anja Godina, snemalec zvoka Igor Iskra, oblikovalec zvoka Julij Zornik, direktorica filma je Amela Ikovic. Producent filma je Boštjan Ikovic iz produkcijske hiše Arsmedia.

nNfxRODBcuI