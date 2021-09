Ustvarjanje blagostanja, zapisanega v porušenih temeljih zanemarjene zgodovine

Začenja se tretji filmski festival Kino Bled

© Kino Bled / Facebook

Zavod Aspekt že tretjo leto zapored organizira filmski festival Kino Bled. Festival, ki se bo začel drevi, bo do sobote ponudil 11 celovečernih filmov in vrsto spremljevalnih dogodkov, od pogovorov do delavnic. Vsi dogodki bodo brezplačni, večina pa jih bo potekala v blejski festivalni dvorani.

Kot v sporočilu za javnost obljubljajo organizatorji, so pripravili pester program, s številnimi projekcijami za vse okuse in starosti ter bogat spremljevalni program. Na obeh dosedanjih izvedbah festivala so našteli več kot 2000 obiskovalcev, pri čemer si je vsako projekcijo ogledalo vsaj od 150 do 200 ljudi.

Po tem, ko je lani in predlani festival potekal konec avgusta, in sicer na prostem, so ga letos zamaknili v september in v zaprte prostore. Jedro festivala ostaja vsakodnevni kino program z raznolikimi projekcijami. Prva bo na vrsti drevi po odprtju festivala, ki bo ob 19. uri, in sicer bo na ogled ameriški film Honey Boy (2019).

"Kino Bled stremi k ustvarjanju blagostanja, zapisanega v porušenih temeljih zanemarjene zgodovine in kulturne identitete. Ponuja odprto platformo sodelovanja, usmerjenega k ustvarjanju kvalitetnih pobud, dogodkov, stvaritev, iniciativ in festivalov."

Za uvod v festival so organizatorji poskrbeli že v ponedeljek, ko so pripravili projekciji kratkih filmov Črna žival 69 ter Kako popolnoma izginiti in postati smešen. Sledil je pogovor z ustvarjalci obeh filmov in koncert Samuela Bluesa. V programu festivala bodo večinoma novejši filmi, nekateri skupaj s spremljevalnimi dogodki posvečeni tudi določenim temam, tako bo denimo četrtek ekološko obarvan.

organizatorji pri pripravi festivala sodelujejo s številnimi gostinskimi in turističnimi ponudniki ter drugimi podjetniki, organizacijami in ustanovami, med njimi tudi z Občino Bled in Triglavskim narodnim parkom.