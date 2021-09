Strip v Sloveniji že več desetletij ni prejemal zaslužene pohvale

Znani so nominiranci za stripovsko nagrado zlatirepec. Razglasitev nagrajencev bo 9. oktobra v Kinu Šiška.

Znani so letošnji nominiranci za stripovsko nagrado zlatirepec, ki jo že tretje leto podarja Zavod Stripolis, Namen nagrade je izpostaviti in nagraditi najboljše stripe izdane v slovenski produkciji, ki so izšli v preteklem letu. "Z nagrado želimo dodati vrednost stripovskemu mediju, ki v Sloveniji kljub kakovostni produkciji že več desetletij ni prejemal zaslužene pohvale. Spisek nominirancev pa lahko služi tudi kot bralni seznam priporočenega čtiva," so zapisali organizatorji.

Letos so nagrado razširili na dve novi kategoriji ter tako nagradili štirii avtorje v kategorijah najboljšega domačega stripa za odrasle, najboljšega prevedenega stripa za odrasle, najboljšega domačega stripa za otroke in najboljšega prevedenega stripa za otroke.

Za nagrado so se potegovali vsi stripi, ki so bili prvič izdani v albumski obliki med 30. septembrom 2020 in 30. junijem 2021, v slovenskem jeziku. Zapise smo povzeli po vpisih v kooperativni bibliografski sistem COBISS. V tem času je izšlo 29 stripov za odrasle, od tega 13 s strani domačih avtorjev in 43 stripov za otroke, od tega 14 stripov domačih avtorjev. Pri tem je sodelovalo 22 različnih založb.

Žirija je izrazila zadovoljstvo nad vedno večjim številom novih, kvalitetnih stripovskih naslovov tako v kategoriji domačih kot tudi prevedenih stripov. Opaziti je bilo prevlado prevodov francoskih stripovskih naslovov in povečanje števila založb, ki so se v času od zadnjega festivala Tinta lotile stripovskega založništva. V naboru so se znašli tako stripovski klasiki kot povsem sveže izdaje, celo na domačem prizorišču pa je bilo opaziti nekaj novih stripovskih avtorjev.

V žiriji so letos sodelovali literarni kritik Janez Grm, avtor stripov Zoran Smiljanić, predsednik društva Stripoholik Tomaž Bobnar, likovna pedagoginja in avtorica stripov Katja Kovše ter stripovska kritičarka in predsednica žirije Pia Nikolič.

Zmagovalce vseh štirih kategorij bomo razglasili na predzadnjem dnevu ljubljanskega stripovskega festivala Tinta, 9. oktobra 2021 ob 20. uri v Kinu Šiška. Nominirane stripe pa boste lahko že od srede, 6. oktobra listali v Galeriji Kresija, kjer bo na ogled tudi festivalska razstava.

Nominiranci za nagrado zlatirepec za najboljši strip na festivalu stripa Tinta 2021:

Kategorija: najboljši domači strip za odrasle

Dora Kaštrun: Žabci (VigeVageKnjige, 2021)

Izar Lunaček: Sveto & Smešno: stripovski esej o hecni plati religije (Založba ZRC, Zavod Stripolis, 2020)

Gašper Krajnc: Mestne ptice (VigeVageKnjige, 2020)

Kategorija: najboljši domači strip za otroke

Ivan Mitrevski: Volkulja Bela in čarobni gozd: napeta ekokriminalka (samozaložba, 2020)

Jaka Vukotič, Žiga X. Gombač: Znamenitni: imenitne zgodbe znamenitih osebnosti v stripu (Rokus Klett, 2021)

Zbirka Ta ljudske v stripu: Maja Kastelic: Muren muzikant, Gašper Rus: Štirje godci, Igor Šinkovec: Lovska sreča (Forum, 2020)

Kategorija: najboljši prevedeni strip za odrasle

Juanjo Guarnido, Alain Ayroles: Prevarantska Indija (Graffit, 2020) prevod: Špela Žakelj

Charles Burns: Črna luknja (Forum, 2021) prevod: Bojan Albahari

Manu Larcenet: Blast.1, Masa sala -(VigeVageKnjige, 2020) prevod: Katja Šaponjić

Kategorija: najboljši prevedeni strip za otroke

Tove Jansson: Mumin: zbrani stripi - (Sanje, 2020) prevod: Nada Grošelj

Hilda in polnočni velikan - Luke Pearson (Didakta, 2020) prevod: Boštjan Gorenc

Graščina. Poldan - Joann Sfar, Lewis Trondheim (Zavod Stripolis, 2021) prevod: Ana Barič Moder