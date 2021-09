Tragičnost likov, ki so žrtve drug drugega, sebe in sistema

Večžanrska predstava Norišnica d.o.o. v režiji Vita Tauferja

© Ivian Kan Mujezinović

V Slovenskem mladinskem gledališču bodo 23. septembra ob 20.uri premierno uprizorili tragikomedijo Joeja Ortona Kaj je videl butler, ki so ji dali naslov Norišnica, d. o. o. Po besedah režiserja Vita Tauferja so želeli z večžanrsko predstavo skozi lahkotnost razkriti tragičnost likov, ki so žrtve drug drugega, sebe in sistema.

Ortonova igra, ki slovi po nekonvencionalnem, farsičnem humorju, je bila pred leti uprizorjena v Mariboru v režiji Mateje Koležnik pod naslovom Pornoskop. Po Tauferjevih besedah jih ta naslov ni prepričal, obenem pa je ustvarjanje predstave sovpadalo z afero s spolnimi zlorabami v gledališču in gibanjem #MeToo, politično korektnostjo, pa tudi težnjami po prevzemu vseh vzvodov oblasti pod pretvezo boja proti koronavirusu.

Taufer se je drame Kaj je videl butler, v kateri se dramatik Joe Orton ukvarja s posilstvom in smeši družbo, ki ga opravičuje ali minimalizira, lotil s poudarkom na kaotičnih, anarhičnih, "norih" silnicah, ki vladajo naši podzavesti in sanjam. S takšnimi temami in njihovo nespoštljivo obravnavo je britanski dramatik v šestdesetih letih minulega stoletja dodobra razburkal tamkajšnje gledališče in se vpisal ne le v književne enciklopedije, temveč tudi v slovarje: pridevnik Ortonesque, ortonovski, danes v angleščini označuje temačen, nekonvencionalen, farsičen humor, s katerim je zaznamoval svoje igre. Njegove igre v času gibanja #MeToo in politične korektnosti dobivajo še vse drugačno ostrino in subverziven ton

Predstava je neke vrste komedija, katere namen je po Tauferjevih besedah, da se gledalec v končni fazi nasmeji samemu sebi. Kot je pojasnil, lahko v likih prepozna svoje odklone, nasprotja in abotnosti in se jim nasmehne.

Dramaturg Mate Matišić v gledališkem listu primerja običajne bolezni in viruse s koronavirusom: "Vse to, s čimer se Orton duhovito ukvarja - psihične motnje, moško-žensko nasilje, politično nasilje - so naše 'zdrave' bolezni... Ampak ta virus - iz laboratorija (ali pa ne) - nima te kakovosti, kajti oznako 'kakovost usode' lahko bolezen dobi, le če je individualna...Ta virusna kuga je iritantno množična in tako strašansko protigledališka..."

V predstavi nastopajo Dario Varga, Lea Cok, Maruša Oblak, Uroš Maček, Ivan Godnič, Ivan Rupnik, Sebastjan Starič in Mitja Lovše.

Prevod: Alja Predan, priredba besedila, dramaturgija in glasba: Mate Matišić, scenografija in kostumografija: Barbara Stupica, oblikovanje giba: Sebastjan Starič, lektorica: Mateja Dermelj, oblikovanje svetlobe: Pascal Mérat, oblikovanje zvoka: Silvo Zupančič, projekcija: Dušan Ojdanič, oblikovanje maske: Nathalie Horvat, asistent režije: Mitja Lovše, asistentka scenografije: Iris Čeh, asistentka kostumografije: Slavica Janošević.