Najstniki na begu pred vojno

Pofestivalski dogodek Festivala migrantskega filma

V Slovenski kinoteki bo 29. septembra ob 21. uri projekcija filma Igra senc (r. Eefje Blankevoort, Els van Driel), ki govori o najstnikih, ki na begu pred vojno v svoji domovin prestopajo evropske meje. Po projekciji bo sledil pogovor z Zuhoor Alqaisi, ki je kot novinarka in raziskovalka na terenu sodelovala pri nastanku filma. Pogovor bo vodila Petra Meterc.

Najstniki, ki bežijo pred vojno v domovini, skušajo vsak dan prestopiti evropske meje, da bi našli varnost in si ustvarili boljše življenje. Potujejo skozi svet senc, ki ga mi nikoli ne vidimo: svet minskih polj, medvedov, deročih rek, tihotapcev in policistov na meji. »Igra« je grenko-ironičen izraz za prestop meje. Najstniki tvegajo življenje, ko se odpravijo na zahrbtno pot, ki pogosto traja mesece, včasih leta. Igra senc nas pelje na potovanje po temni strani Evrope, na katerem so naši vodniki najstniški begunci.

Zuhoor Alqaisi je na Univerzi Tikrit v Iraku doštudirala radijsko in televizijsko igro. Kot prostovoljka je delovala v nevladnih organizacijah v podporo beguncem iz območij, ki jih je zasedal ISIS. Kot novinarka se je posvečala predvsem pravicam otrok in mladostnikov. Leta 2015 je tudi sama zapustila Irak, kjer je zaradi svoje novinarske dejavnosti postala ogrožena. Na Nizozemskem nadaljuje s svojim delom. Z režiserkama filma Igra senc (Eefje Blankevoort in Els van Driel) je sodelovala že pri dokumentarnem filmu o sporazumu med Evropsko unijo in Turčijo (De Deal). Dokumentarni film Igra senc predstavlja pomemben del njenega raziskovalnega in novinarskega dela za udejanjanje pravic otrok na poti. Avtorica bo na dan dogodka na voljo za intervjuje.

